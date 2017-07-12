В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КНАУФ предлагает усилить контроль огнезащиты Очередное заседание Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое России состоялось 7 июля 2017 года в...

Очередное заседание Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое России состоялось 7 июля 2017 года в Москве. На заседании выступила руководитель продукт-менеджмента Центрального управления по маркетингу и сбыту КНАУФ СНГ Ирина Трифонова. Присутствующие узнали о таких инновационных решениях по звукоизоляции, как системы с обшивками из листовых материалов, о решениях в области акустического комфорта, коими являются акустические панели, о защите от пожара с помощью материалов КНАУФ-Файерборд, а также об одной из новинок компании. Речь шла о КНАУФ-листе ГСП-DFH3IR, обладающем уникальным набором свойств по звукоизоляции, прочности, огнестойкости, влагостойкости и ударостойкости.В жилищном строительстве существуют серьезные проблемы соблюдения норм звукоизоляции и огнестойкости используемых материалов, отметила Ирина Трифонова. Например, для межкомнатных перегородок, звукоизоляция которых должна быть не менее 43 децибел, используют материалы, обеспечивающие звукоизоляцию не более 38 децибел.Что явно недостаточно для обеспечения комфортного проживания в многоквартирных домах. Похожая ситуация складывается и с пожарной безопасностью. В местах, где должны применяться материалы классов пожарной опасности КМ0 и КМ1, нередко применяют материалы класса КМ2 и КМ3, что приводит к фатальным последствиям с человеческими жертвами.Для решения этих проблем КНАУФ предлагает ужесточить контроль сертификационных центров и испытательных лабораторий, выдающих разрешительные документы. Необходимо принять единые параметры проведения испытаний, усилить контроль выдачи лицензий на деятельность центров, увеличить штрафы за выдачу серых сертификатов, разработать нормы контроля деятельности сертифицированных лабораторий.Нужны и периодические проверки выдаваемых сертификатов и заключений. Наравне с этим необходимо разработать дополнительные методы контроля соблюдения технологии применения материалов при выполнении строительно-монтажных работ, связанных с высокими требованиями по звукоизоляции и огнезащите.www.knauf.ru