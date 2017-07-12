В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Группа компаний Viessmann продемонстрировала улучшение показателей энергоэффективности В конце июня 2017 года по итогам ежегодного надзора за деятельностью предприятия группы компаний Viessmann эксперты констатировали непрерывное улучшение его...

В конце июня 2017 года по итогам ежегодного надзора за деятельностью предприятия группы компаний Viessmann эксперты констатировали непрерывное улучшение его показателей энергоэффективности. Проведение мероприятий по оптимизации обеспечило возможность на 10 проценттов снизить энергопотребление на заводе в Манисе, Турция. К окончанию регулярного аудита эксперты подтвердили действие сертификата соответствия нормам ISO 14001:2015 и поблагодарили генерального директора завода и команду за стабильное развитие и соблюдение стандартов. Так, отопление и охлаждение на предприятии осуществляется пятью тепловыми насосами воздух-вода без потребления таких ископаемых видов топлива, как газ, уголь, нефть.На крыше завода установлена фотогальваническая установка общей мощностью 492 киловатт на пиксель. В зимние месяцы отдаленные части здания, включая производственный цех, охлаждаются с помощью метода активации бетонного ядра, то есть посредством труб в толще бетонной стены, по которым циркулирует вода необходимой температуры.Также аудитор-эколог отметил грамотную структурную организацию обучения и информирования сотрудников по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и рабочего пространства. Наряду с теоретическим обучением на заводе проводятся практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.Например, здесь внедрена практика утилизации вредных жидкостей при симулированных авариях на производстве. В 2016 году система менеджмента качества производства Viessmann в Турции была сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 14001:2015.Пресс-служба компании Viessmann