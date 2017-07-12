В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Краснодарский стадион примет гостей чемпионата по английскому стандарту В России начали строить специализированные футбольные стадионы мирового класса, и одной из первых таких арен стало поле футбольного клуба Краснодар, не имеющее...

В России начали строить специализированные футбольные стадионы мирового класса, и одной из первых таких арен стало поле футбольного клуба Краснодар, не имеющее традиционных для России. Это позволяет максимально приблизить посадочные места к арене, а запасных игроков размещать прямо на трибунах, что свойственно английским стандартам. Новый стадион соответствует всем требованиям УЕФА и ФИФА, а при его строительстве были использованы инновационные решения, например кабельный обогрев травяного покрытия в тренировочной зоне, зонах выхода команд и запасных игроков. Это очень важный момент для футбольной арены мирового класса. Наличие обогрева позволяет игрокам выходить на поле подготовленными, разогреваться в комфортных условиях, ведь матчи происходят в любую погоду. Благодаря современным терморегуляторам можно точно настраивать температуру и при этом экономить электроэнергию, объясняет Сергей Семенов, руководитель направления кабельных систем обогрева компании Данфосс.При реализации систем обогрева компания ТеплоМир использовала специальные маты и энергоэффективные кабели DEVI. Их же применили и на двух нуждающихся в обогреве в зимнее время наклонных пандусах, которые предназначены для заезда крупной специальной и аварийно-спасательной техники. Система отлично показала себя в первый же сезон. Аналогичное решение на основе саморегулируемых кабелей DEVI было применено и для защиты от замерзания трубопроводов ливневой канализации, сеть которых проходит по всему спортивному комплексу.Еще одной передовой разработкой, использованной при строительстве стадиона, является система инфракрасного обогрева, обеспечивающая комфортные условия болельщикам в холодную погоду. А само игровое поле может как подогреваться, так и охлаждаться, а также оборудовано системой принудительной аэрации.Одной из наших главных задач стало создание комфортных условий для роста качественного травяного покрытия в межсезонье. Также было необходимо предложить адекватную замену водяному обогреву, уложившись при этом в кратчайшие сроки. Поэтому для выращивания травы был создан специальный питомник с искусственным подогревом почвы. Это решение основано на использовании нагревательного кабеля DEVIbasic.Он позволяет поддерживать необходимую температуру почвы, что увеличивает сроки вегетации травяного газона, в том числе и при отрицательных значениях температуры воздуха. Проще говоря, трава продолжает расти зимой. Система автоматического регулирования обеспечивает мягкий прогрев благодаря возможности изменения мощности кабеля с учетом колебаний температуры и влажности грунта и воздуха.Автоматика позволяет устанавливать и поддерживать температуру с точностью до градуса, добавляет Андрей Андрияненко, директор компании ТеплоМир. Как отмечает руководитель, инновации были использованы не только на самом стадионе, но и на территории прилегающего к нему парка. В частности, здесь есть несколько пешеходных зон с подогревом. Гулять по этим дорожкам комфортно в любую погоду, в том числе зимой.www.danfoss.ru