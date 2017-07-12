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Сюрпризы ОБСЕ. Почему дипломатия и ивент-менеджмент не спасут имидж Беларуси

13.07.2017 19:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY

Эмоционально самым ярким моментом сессии ПА ОБСЕ в Минске была концовка. Белорусские депутаты, обычно тихо подпирающие руками подбородки на заседаниях, вдруг повставали с кресел, начали шумно радоваться и обнимать друг друга, как диспетчеры из NASA в конце голливудских фильмов, когда Брюс Уиллис спасает планету от астероида или пришельцев.

Депутатам было что отмечать. Сессия стала вершиной белорусских организаторских и дипломатических способностей. Для начала Александр Лукашенко смог перед сотнями иностранных гостей еще раз изложить идею о втором Хельсинкском диалоге между великими державами, только в Минске. Ее даже на словах поддержала глава ПА ОБСЕ.

Западные европейцы, подготовившие критичную резолюцию о правах человека в Беларуси (и России с Азербайджаном), сами сняли с повестки дня другую слишком резкую резолюцию Вильнюса. Мол, хватит одной и не надо тут вашу вечную головную боль с АЭС пихать. Сделали они это в довольно неприятной для Литвы манере, выставив на сессии литовских депутатов маргиналами.

Затем, и здесь надо отдать должное белорусской дипломатии, получилось по-максимуму использовать рамку ОБСЕ, и без потери лица собрать в одном зале несобираемых людей. Включая не признанных властью правозащитников и спецдокладчика ООН. Всего полтора часа разговора без обязательств и уже сам спецдокладчик с оппозицией говорят, что это прогресс. Для позитивного фона силовики не трогали оппозиционные пикеты и накануне сессии отпустили всех «бело-легионеров».

На самой сессии тем временем оставшуюся вторую резолюцию о Беларуси сначала приняли, а потом решили не включать в итоговый пакет по итогам мероприятия — Минскую декларацию. Успех был неожиданным: 43 депутата проголосовали «за», 43 — «против».

Может быть, сработал случай и то, что около 200 делегатов сессии вообще не голосовали. Может быть, напряжение лоббистских усилий Минска и мобилизация коллег из дружественных соцстран (в ОБСЕ входят почти все члены СНГ) накануне голосования. Судя по всему, помог и прошлогодний перевод в парламент опытного дипломата Валерия Воронецкого, после речи которого и прошло повторное и решающее голосование по резолюции.

Радость была такой, что большинство белорусских депутатов то ли на эмоциях, то ли не придав значения, проголосовали за итоговую декларацию. Их не сильно смутило то, что там осталось резкое осуждение «гибридной агрессии России против Украины» и «временной оккупации Крыма». Раньше Минск всегда либо выступал против либо воздерживался по документам с такими пассажами. Сейчас главным оказалось то, что вычеркнули критику по себе. А с Россией, как говорится, табачок врозь.

Такое голосование наверняка с позитивом заметили в Киеве. Это хороший фон для встречи двух президентов в Киеве через неделю.

Но какой практический выхлоп от активности дипломатов? По степени важности принимаемых политических решений ОБСЕ — европейский аналог СНГ. И даже члены этой организации уже вскоре после сессии в Минске напомнили Беларуси о потолке, который она не сможет пробить лишь своими дипломатическими усилиями.

Я об отказе назначить одного из самых комфортных для Европы белорусских дипломатов Елену Купчину на должность Генсека ОБСЕ. Говорят, что у нее были шансы до того, как силовики разогнали весенние протесты в Беларуси. Но потом страны Запада решили «не награждать Минск».

Оппозиционер Анатолий Лебедько написал, что «кандидатуру Елены Купчиной заблокировал Александр Лукашенко». На мой взгляд, все немного шире, чем его жесткие приказы силовикам весной. Проблема в том, что поведение белорусской власти вообще не считают предсказуемым.

В этом смысле, весенние события стали для европейских элит не сюрпризом, а скорее подтверждением старой аксиомы — на Минск в его внутренней политике нельзя положиться. Беларусь может освоить искусство самопрезентации, дипломатического маневрирования, отмежевания от России, организации любых переговоров и форумов.

Но поручить руководство ОБСЕ пусть даже профессиональному дипломату из этой страны оказывается нельзя. Может, это назначение и помогло бы Беларуси, заставило бы ее власти вести себя более ответственно внутри страны. И все равно нельзя. Потому что рано или поздно — а генсек ОБСЕ занимает свой пост три года — ему почти наверняка придется выбирать между лояльностью своему правительству и необходимостью от имени ОБСЕ это правительство жестко критиковать. Надеяться на то, что за три года Минск не даст таких поводов, просто не получается. Может и хотелось бы. Но белорусская власть с завидной регулярностью шлет обратные сигналы.

Здесь и проходит водораздел между тем, что белорусская дипломатия может и не может добиться при сегодняшней власти. Потолок возможностей для одной из самых профессиональных и прогрессивных ветвей белорусского госаппарата поставили остальные ветви.

Этот потолок — снятие в общем-то символических санкций, успехи на уровне не менее символических резолюций и роль профессионального организатора мероприятий. Одного из лучших в регионе ивент-менеджеров. Но не равного остальным члена европейской семьи, которому можно доверить что-то большее.

Досадность ситуации не в том, что действия одних чиновников мешают карьерам других. А в бесконечных упущенных выгодах для белорусского общества, которое давно доросло до лучшего имиджа в мире, чем имеет сегодня.

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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Потолок возможностей для одной из самых профессиональных и прогрессивных ветвей белорусского госаппарата - дипломатов - поставили остальные ветви.

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