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Сюрпризы ОБСЕ. Почему дипломатия и ивент-менеджмент не спасут имидж Беларуси
13.07.2017 19:01 — Новости Экономики | Tut.by
Эмоционально самым ярким моментом сессии ПА ОБСЕ в Минске была концовка. Белорусские депутаты, обычно тихо подпирающие руками подбородки на заседаниях, вдруг повставали с кресел, начали шумно радоваться и обнимать друг друга, как диспетчеры из NASA в конце голливудских фильмов, когда Брюс Уиллис спасает планету от астероида или пришельцев.
Депутатам было что отмечать. Сессия стала вершиной белорусских организаторских и дипломатических способностей. Для начала Александр Лукашенко смог перед сотнями иностранных гостей
Западные европейцы, подготовившие критичную резолюцию о правах человека в Беларуси (и России с Азербайджаном), сами сняли с повестки дня другую слишком резкую резолюцию Вильнюса. Мол, хватит одной и не надо тут вашу вечную головную боль с АЭС пихать. Сделали они это в довольно неприятной для Литвы манере,
Затем, и здесь надо отдать должное белорусской дипломатии, получилось по-максимуму использовать рамку ОБСЕ, и без потери лица
На самой сессии тем временем оставшуюся вторую резолюцию о Беларуси сначала
Может быть, сработал случай и то, что около 200 делегатов сессии вообще не голосовали. Может быть, напряжение лоббистских усилий Минска и мобилизация коллег из дружественных соцстран (в ОБСЕ входят почти все члены СНГ) накануне голосования. Судя по всему, помог и прошлогодний перевод в парламент опытного дипломата Валерия Воронецкого, после речи которого и прошло повторное и решающее голосование по резолюции.
Радость была такой, что большинство белорусских депутатов то ли на эмоциях, то ли не придав значения,
Такое голосование наверняка с позитивом заметили в Киеве. Это хороший фон для встречи двух президентов в Киеве через неделю.
Но какой практический выхлоп от активности дипломатов? По степени важности принимаемых политических решений ОБСЕ — европейский аналог СНГ. И даже члены этой организации уже вскоре после сессии в Минске напомнили Беларуси о потолке, который она не сможет пробить лишь своими дипломатическими усилиями.
Я об
Оппозиционер Анатолий Лебедько
В этом смысле, весенние события стали для европейских элит не сюрпризом, а скорее подтверждением старой аксиомы — на Минск в его внутренней политике нельзя положиться. Беларусь может освоить искусство самопрезентации, дипломатического маневрирования, отмежевания от России, организации любых переговоров и форумов.
Но поручить руководство ОБСЕ пусть даже профессиональному дипломату из этой страны оказывается нельзя. Может, это назначение и помогло бы Беларуси, заставило бы ее власти вести себя более ответственно внутри страны. И все равно нельзя. Потому что рано или поздно — а генсек ОБСЕ занимает свой пост три года — ему почти наверняка придется выбирать между лояльностью своему правительству и необходимостью от имени ОБСЕ это правительство жестко критиковать. Надеяться на то, что за три года Минск не даст таких поводов, просто не получается. Может и хотелось бы. Но белорусская власть с завидной регулярностью шлет обратные сигналы.
Здесь и проходит водораздел между тем, что белорусская дипломатия может и не может добиться при сегодняшней власти. Потолок возможностей для одной из самых профессиональных и прогрессивных ветвей белорусского госаппарата поставили остальные ветви.
Этот потолок — снятие в общем-то символических санкций, успехи на уровне не менее символических резолюций и роль профессионального организатора мероприятий. Одного из лучших в регионе ивент-менеджеров. Но не равного остальным члена европейской семьи, которому можно доверить что-то большее.
Досадность ситуации не в том, что действия одних чиновников мешают карьерам других. А в бесконечных упущенных выгодах для белорусского общества, которое давно доросло до лучшего имиджа в мире, чем имеет сегодня.
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Потолок возможностей для одной из самых профессиональных и прогрессивных ветвей белорусского госаппарата - дипломатов - поставили остальные ветви.
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