Стоит ли ждать продления указа №585 в ближайшие дни

МИНСК, 13 июл — Sputnik. В министерстве архитектуры и строительства Беларуси признали преждевременным отмену указа №585, регулирующего вопросы господдержки при строительстве жилья для молодых и многодетных семей.



© Sputnik Александр Кряжев Жилищные субсидии и новый порядок господдержки в вопросах и ответах

Новый указ президента №240 об адресных жилищных субсидиях был подписан на прошлой неделе. В силу он вступит 6 августа. С этой же даты прекращает свое действие указ №585, который оговаривал условия получения господдержки молодым и многодетным семьям.

Эти семьи, имевшие право на помощь государства по указу №585, должны были взять коммерческий кредит в банке под ставки в 19-20% годовых. Если указ отменят, по указу №240 они имеют право на адресные субсидии только в порядке очереди. Поэтому те, кто вступил в строительство в 2016-2017 году, попали в своеобразную "правовую яму" и теперь могут остаться с огромными выплатами по кредитам, на которые бы не рискнули, если бы не обещанная помощь государства.

"Отмена указа № 585 была преждевременной, это была серьезная ошибка", — заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный в четверг на встрече с журналистами.

Почему отмена указа не имела смысла?

Согласно нормам указа №585 молодые и многодетные семьи, стоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, могли рассчитывать на дотации от государства при строительстве жилья в кредит, который брали в коммерческом банке. При этом субсидия выплачивалась только при условии, что дом сдан в эксплуатацию.

Теперь, если это условие не выполнено до 6 августа, право на субсидию такие семьи утрачивают.

Между тем, по данным Минстройархитектуры, большинство домов, рассчитанных на такие семьи, будет сдано в эксплуатацию до конца 2017 года, сдача нескольких домов ожидается до конца первого квартала 2018 года.

"Отмена 585 указа не имела смысла с 6 августа, срока, который мы обозначили в новом документе. Мы не смогли предусмотреть, что определенная категория людей, которая выстраивала свои бюджеты на строительство жилья, ударится в скалу непонимания. Надо признать, что это серьезная ошибка, и мы приносим свои извинения", — сказал министр.

Он рассказал, что уже подготовил обращение к президенту с просьбой продлить действие указа №585 на период завершения строительства домов, начатых строительством до принятия указа №240. При этом Черный уточнил, что продлено действие указа №585 будет не более чем до 1 квартала 2018 года.



© Sputnik / Виктор Толочко Минстройархитектуры просит продлить указ №585

В свою очередь вице-премьер Анатолий Калинин во время приема граждан в Жабинке заявил, что правительство хочет сделать "плавный переход" от норм указа №585 к указу №240.

Главное — успеть подать документы

Между тем, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль заявил в эфире первого канала Белорусского радио, что указ №585 о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья утратит силу с 6 августа, но чиновники еще рассчитывают вернуться к этой проблеме.

"Указ №240 отменяет действие указа №585, он прекращает свое действие с 6 августа 2017 года. Если семья подаст документы до этой даты и исполком примет этот пакет, то семья получит эту помощь. После 6 августа указ уже действовать не будет.

Не обязательно рассмотреть эти документы до 6 августа, главное — чтобы документы поступили в исполком, решение может быть принято и позже", — сказал он.

Горваль признал, что часть людей, которая брала коммерческие кредиты кредиты и не успеет получить господдержку по №585 указу, не сможет ее получить. При этом он отметил, что эти люди планировали свои финансы и теперь оказались в непростой ситуации.

Что предусматривает указ №240?

Горваль подчеркнул, что указ явился следствием государственной политики, которая проводится в стране. Она выражена госпрограммой до 2020 года. По его словам, появление указа вызвано необходимостью привлечь кредитные ресурсы, чтобы как можно большее количество граждан могло получить кредиты на строительство жилья.

"Эта схема будет действовать так: гражданин подает заявление на господдержку в горисполком, и там производится расчет размера стоимости, которая может субсидироваться, и определяется размер субсидии. Процедура та же, что по указу №13. После этого гражданина знакомят с условиями банков, он идет в банк, заключает договор и с предоставлением договора и перечня документов, которые аналогичны требованиям указа №13, получает эту субсидию", — пояснил он.

По его словам, право на получение субсидии имеют те же категории, которые установлены указом №13, он будет действовать параллельно указу №240. Размер субсидий будет аналогичным указу №13.

Для родителей, имеющих три и более несовершеннолетних детей размер субсидии — это величина ставки рефинансирования плюс 2 процентных пунктов. Эта сумма и будет компенсироваться. То есть если ставка банка 20%, субсидируется 15% исходя из ныне действующей ставки рефинансирования, то есть гражданин платит 5%.

Если гражданин имеет 4 и более детей, то идет оформление кредита без взимания платы. Если говорить об иных категориях, то им выплачивается субсидия, уменьшенная на 2 процентных пункта от ставки рефинансирования.

Будут ли пересчитывать субсидии в зависимости от ставки рефинансирования?

По словам Горваля, размер субсидии будет пересматриваться в зависимости от уровня ставки рефинансирования. "Он будет ежемесячно анализироваться и пересчитываться.

Для тех кредитов, которые выданы ранее, пересмотра не будет. Система будет действовать после 6 августа, по тем кредитам, по которым граждане подавали заявки в порядке очередности", — сказал представитель Минстройархитектуры.



© Sputnik Игорь Руссак Правительство обещает "плавный переход" к адресным субсидиям на жилье

Нацбанк уже анонсировал снижение ставки рефинансирования до 12% годовых с 19 июля. Сейчас ставка составляет 13% годовых. При этом ранее в Нацбанке не исключали дальнейшего снижения ставки до конца года.

Будут ли субсидии на основной долг по кредиту?

Горваль проинформировал, что по указу №240 субсидироваться будет и основной долг по кредиту — но не для всех.

"Если многодетная семья — четверо и более детей, субсидируется 100% основного долга. Кредит бесплатный, но квартира не бесплатная, поскольку есть всегда разница между размером кредита и стоимостью квартиры. Если семья имеет троих детей, то субсидируется 90% основного долга. Это те же условия, как и сейчас", — сказал он.

Для молодых семей при рождении или усыновлении первого ребенка выплачивается 10% по основному долгу. Ранее эти субсидии выплачивались по указу №585. Если рождается второй ребенок, выплачивается 20% основного долга. Для детей-сирот компенсируется 35% основного долга по кредиту.

"Для многодетных остается примерно 1%, для остальных категорий примерно 5%. Изменился просто механизм начисления. Если сейчас бюджет платит банку, то по указу №240 средства непосредственно адресно зачисляются на счета банков", — пояснил он.

Горваль отметил, что субсидия будет выгодна сейчас для тех граждан, которые ее получают по очереди. Если раньше оказание господдержки зависело от того, есть ли средства в местных бюджетах, то сейчас субсидия станет гарантированной, поскольку она будет выделяться в рамках тех финансовых ресурсов, которые будут выделены на очередной финансовый год.

"Будут дополнительные средства, которые предоставляет Белагропромбанк в размере 70 миллионов рублей и Беларусбанк в размере 65 миллионов рублей. Нужно понимать, что новым указом государство привлекает дополнительные финансовые ресурсы, но субсидия все равно выплачивается из бюджета. Поэтому эти ресурсы тоже ограничены. Когда мы говорим о ресурсах в 135 миллионов рублей, под эту сумму в бюджете уже заложены средства на субсидирование", — сказал он.

По словам чиновника, белорусские власти ожидают, что и другие коммерческие банки подключатся к этой системе. Они участвовали в подготовке этого указа и имеют сейчас свободные финансовые ресурсы.

Сколько очередников в стране?

По данным Горваля, сейчас в Беларуси около 700 тысяч человек стоят на очереди. Для предоставления субсидии нужно относиться к соответствующей льготной категории, иметь определенный уровень обеспеченности. Кроме того, должна подойти очередь на получение господдержки.

"Из этих 700 тысяч человек примерно треть имеет право на господдержку, и она будет предоставляться по очереди. Если в регионах три четверти очередников имеют право на господдержку, то в столице это 10-15%, потому что уровень доходов домашних хозяйств различается в регионах", — сказал он.

В Минске очередь большая, примерно треть очередников всей республики. Это связано с тем, что людей привлекает статус столицы. В то же время возможности строительства в Минске ограничены, существует дисбаланс между притоком граждан и возможностями построиться.

"Я бы рекомендовал не ждать очереди, а пытаться построить жилье своими силами. Вот задает гражданин вопрос, он с 1989 года стоит в очереди, прошло 30 лет, а когда же жить. Почему бы не проявить какую-то инициативу и не улучшить свои жилищные условия?" — задал вопрос представитель Минстройархитектуры.

Заработает ли система стройсбережений?

Горваль также сообщил, что министерство, с учетом тенденции к стабилизации финансовой ситуации в стране, подготовили проект указа о системе жилищных строительных сбережений, которая будет опираться на приемлемую и доступную ставку, чтобы граждане могли решать свои жилищные вопросы без помощи государства.

"При ставке в 5-7% такая система активно работает. Если сейчас кредит под ставку 5% считается льготным, то я думаю, что под такие ставки на вполне рыночных условиях можно кредитовать строительство жилья на коммерческих условиях", — сказал он.

Чиновник отметил, что индивидуальное жилье тоже будет субсидироваться, это предусмотрено постановлением Совмина, проект которого проходит сейчас согласование. Принцип субсидирования будет таким же, что по указу №13.

Он также сообщил, что Минстройархитектуры в ближайшее время не планирует радикальных изменений в финансировании строительства инфраструктуры жилья. Сейчас это бремя берут на себя местные власти. Ранее обсуждался вопрос, чтобы эти затраты переложить на граждан.