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ЕРИП ответил торговле по поводу высоких комиссионных

13.07.2017 19:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное информационное пространство» (ЕРИП) ответило торговле по поводу претензий на высокое комиссионное вознаграждение. Сообщение размещено на сайте организации.


Недавно отраслевые ассоциации попросили Нацбанк оказать содействие в снижении тарифов на эквайринг и вознаграждение ЕРИП «до экономически обоснованного уровня с целью недопущения роста цен для конечных потребителей». В частности, в заявлении Белорусской научно-промышленной ассоциации говорится, что вознаграждений в пользу обслуживающего банка или ЕРИП составляет 1,2−2,5%, то есть до 25% наценки торгующей компании.

«Комиссионное вознаграждение принимающих платежи через ЕРИП организаций составляет от 0,2% до 2%. Комиссия ЕРИП с любой оплаты — всего 0,1%», говорится в сообщении оператора системы «Расчет».

«При вхождении в систему ЕРИП, любая организация существенно сокращает свои расходы на создание и поддержание инфраструктуры приема платежей в свою пользу. И Единое расчетное информационное пространство — это не один банк, в котором организация обслуживается, это 23 банка со всеми своими отделениями, банкоматами, платежными терминалами, все отделения Белпочты. Это и удобство для плательщиков, которые сами могут выбирать как, когда и где им удобней платить с учетом широкой инфраструктуры приема платежей», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора ОАО «НКФО «ЕРИП» Владимира Русина.

Вознаграждение «ЕРИПа» для любой организации, принимающей платежи через систему, составляет 0,1% от суммы платежа. Кроме того, в настоящее время около 17% от общего объема платежей осуществляются без уплаты вознаграждения как в адрес «ЕРИПа», так и в адрес банка (платежи в бюджет).

Достигать максимального значения в 2% комиссия для принимающей платежи через ЕРИП организации может при отсутствии договора на прием платежей с расчетными агентами (банки и «Белпочта»), или договора участия в АИС «Расчет» в качестве производителя услуг, говорится в пресс-релизе. При наличии таких договоров действующая комиссия рассчитывается как среднее значение от размеров вознаграждений пропорционально объему платежей. Действующие комиссии устанавливается с учетом условий приема платежей, ранее закрепленных в договорах с банками, в которых организации обслуживались. «Таким образом, переходя на прием платежей через ЕРИП, организации не увеличивают свои затраты, а наоборот, оптимизируют их», — резюмировал Русин.

 
 
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Отраслевые ассоциации просят Нацбанк оказать содействие в снижении тарифов на эквайринг и вознаграждение ЕРИПу "до экономически обоснованного уровня с целью...

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