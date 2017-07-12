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Лукашенко: Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах

13.07.2017 20:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси отметил, что с большим уважением относится к Молдове и ее народу. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 июля на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий, — сказал Александр Лукашенко. — Мы от вас ничего не скрываем, вы близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. Вы помните, что мы в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо».

Президент отметил, что с большим уважением относится к Молдове и ее народу. «Почему-то в Молдове говорят: „Мы маленькое государство, маленький такой народ“. Это великий народ, это нормальное по среднеевропейским меркам государство», — заявил президент.

Особенностью визита Игоря Додона в Беларусь стало посещение ряда предприятий и культурных объектов еще до встречи с Александром Лукашенко. «Вы посмотрели Беларусь, вы ее, можно сказать, пощупали в промышленности, в сельском хозяйстве. Вы побывали на культурных объектах, увидели, как мы относимся к памяти. Мы не пиаримся или рассказываем, какие мы несчастные и как на войне нам тяжело было. Мы храним эту память», — подчеркнул руководитель государства.

«Ваша такая прелюдия к нашей встрече — это очень ценно. Я с вами могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь», — добавил Александр Лукашенко.

 
 
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"Мы от вас ничего не скрываем, вы близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. Вы помните, что мы в любой момент готовы помочь,...

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