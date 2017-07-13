ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Закон по полкам" закрывает сезон. Успейте задать вопрос юристу

14.07.2017 07:59 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Проект онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса «Закон по полкам» закрывает очередной эфирный сезон. Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group ответит на ваши вопросы о законном ведении бизнеса в понедельник, 17 июля в 15.00 в прямом эфире TUT.BY.

Вопросы принимаются на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Закон по полкам», а также во время трансляции прямого эфира в социальной сети Facebook в комментариях под плеером.

Смотрите также
Все выпуски программы смотрите TUT
Предыдущий выпуск. Юрист о законном пошиве одежды, найме лиц из ЛТП на работу и продаже долей в ООО
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса "Закон по полкам" закрывает очередной эфирный сезон. Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика