Проект онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса « Закон по полкам » закрывает очередной эфирный сезон. Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group ответит на ваши вопросы о законном ведении бизнеса в понедельник, 17 июля в 15.00 в прямом эфире TUT.BY.

Вопросы принимаются на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Закон по полкам», а также во время трансляции прямого эфира в социальной сети Facebook в комментариях под плеером.