Минэкономики ждет низкой инфляции и роста экономики

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский прогнозирует рост белорусской экономики по итогам первого полугодия и полагает, что инфляция по итогам года составит не более 7%.

По его мнению, за январь-июнь ВВП страны может показать рост на 1-1,1%. Инфляция по итогам года ожидается, исходя из ее динамики за полугодие, не выше 7%.

"Пока не наступили сроки обработки статистической информации, но мы знаем итоги по некоторым отраслям экономики: хорошо сработала промышленность, из-за погодных условий мы не смогли собрать первым укосом те корма, которые ожидали, поэтому немного снизилось производство сельского хозяйства, чуть подросла торговля — и розничная, и оптовая", — сказал Зиновский в пятницу журналистам в Минске.

По его словам, "если строительство сработает с теми темпами, которые были за пять месяцев, то у нас будет не ниже, а, может быть, на 0,1-0,2% выше темп роста ВВП".

Он также сообщил, что темпы роста потребительских цен позволяют ожидать по итогам года инфляции не выше 7%.

"Самое главное, чтобы наши предприятия и организации, которые производят продукцию, снижая затраты, не увеличивали цену. Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%", — отметил Зиновский.

ВВП Беларуси в январе-мае 2017 года составил 38,7 миллиарда рублей в текущих ценах и вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Согласно макропрогнозу на 2017 год, в первом полугодии этого года ВВП страны должен вырасти на 0,2%, а по итогам года прирост должен составить 1,7%.

Большинство международных финансовых институтов прогнозируют снижение ВВП Беларуси в этом году. Пессимистичнее всех прогноз МВФ, Всемирный банк ждет снижения на 0,5% и полагает, что слабый рост белорусской экономики начнется только в 2018 году. В то же время аналитики ЕАБР ожидают роста ВВП на 1,3%.

Инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%, с начала года потребительские цены на товары и тарифы на услуги выросли на 3,4%. Согласно макропрогнозу, в 2017 году инфляция не должна превысить 9%.