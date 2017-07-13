Зиновский предрекает снижение инфляции. В России допускают рост цен из-за холодного лета

В ближайшее время инфляция в Беларуси может быть снижена до 5%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Владимир Зиновский.



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«У нас по прогнозу должна была быть инфляция не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не будет более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия и организации, которые производят продукцию, снижая затраты, не увеличивали цену. Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%», — отметил Зиновский (цитата по БЕЛТА ).

По данным официальной статистики , инфляция за январь-июнь в Беларуси составила 3,4%.

Темпы инфляции в России замедлятся до 4% к концу текущего года, а последствия холодного лета ускорят рост цен в первой половине 2018 года, об этом пишут « Ведомости » со ссылкой на обзор Центробанка РФ. «Из-за неудачной погоды нынешнего лета урожай плодоовощной продукции может быть частично потерян, и на следующий год перейдет меньше запасов, а это повысит цены на продовольствие в будущем году», говорится в исследовании.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин согласен с прогнозами ЦБ, что холодное лето может повлиять на цены первого полугодия 2018 года. «Если урожай поступит на рынок позже, удорожание овощей в 2018 г. может начаться раньше, чем в этом, что приведет к более высокой инфляции в марте-апреле», — сказал он.