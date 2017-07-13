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Китай даст денег на строительство национального футбольного стадиона в Минске
14.07.2017 12:41 — Новости Экономики | Tut.by
Китай выделит Беларуси технико-экономическую помощь на строительство национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Об этом рассказал министр экономики Владимир Зиновский по итогам встречи с делегацией министерства коммерции Китая, пишет
Напомним, строить национальный футбольный стадион планируют рядом с «Трактором» на Ванеева. Подходы к реализации этого проекта с 2014 года
Как сообщил TUT.BY информированный источник, перед визитом Александра Лукашенко в Китай в мае этого года в администрацию президента было направлено предложение, чтобы КНР подарила нашей стране национальный футбольный стадион. Это обосновывалось тесным уровнем сотрудничества двух стран и дало свои плоды.
— Мы договорились с китайскими партнерами, что в ближайшее время нам будет оказана технико-экономическая помощь по строительству большого национального футбольного стадиона и бассейна по международным стандартам. Сегодня мы подписали соглашение путем обмена письмами о начале финансового обоснования этих проектов. По нашим предположениям, на эти проекты будет выделено 1,2 млрд юаней (около 180 млн долларов по текущему курсу. — Прим. БЕЛТА). Мы благодарны китайской стороне, — сказал министр экономики Владимир Зиновский.
Он добавил, что реализация проектов в рамках технико-экономической помощи китайского правительства является одним из направлений стратегического партнерства Беларуси и Китая.
По словам министра экономики, сегодня Беларуси оказывается китайская технико-экономическая помощь на сумму более 2 млрд юаней. Зиновский констатировал успешную реализацию первого инфраструктурного проекта по развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» — строительство системы электрификации.
— Мы строим больницу в Боровлянах за счет технико-экономической помощи Китая, студенческое общежитие в Минске, — рассказал министр.
Кроме того, в тесном взаимодействии с китайской стороной введены в эксплуатацию более 10 социальных домов.
— Достигнуто взаимопонимание по реализации второго и третьего этапов данного проекта. Взаимодействие обеспечивается на всех уровнях — от районов до центральных органов власти Беларуси. Всего будет построено более 50 многоэтажных домов, — сказал Владимир Зиновский.
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Стадион планируется построить возле нынешнего "Трактора" на Ванеева.
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