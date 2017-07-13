Макей - послам: Ответственность за выполнение поручений президента будет персональной

Дипломаты будут нести персональную ответственность за выполнение задач, которые им поставил президент на прошедшем 11 июля совещании. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей белорусским послам, которые на этой неделе приехали в Минск на ежегодный семинар.



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По словам Макея, на прошедшем совещании президент обозначил четкую цель «по дальнейшему политическому и экономическому укреплению белорусского государства».

Среди конкретных задач дипломатам глава МИД назвал усиление роли Беларуси в мировой политике, повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, новую стратегию экспорта, основанную на улучшении его качественной структуры, наращивание экспорта услуг.

— Надо понимать, что ответственность в большей степени будет ложиться на нас и она будет носить персональный характер.

Макей призвал послов, которые не успели выступить перед президентом, оперативно подготовить свои предложения по развитию отношений со странами, в которых они работают.

— Сейчас готовится протокол поручений главы государства по итогам совещания, в котором найдут отражение все прозвучавшие поручения и поставленные задачи.

Напомним, на совещании во вторник президент призвал дипломатов и чиновников более результативно работать по устранению барьеров в ЕАЭС, не упустить момент, чтобы «вгрызаться» в европейский рынок, а также не забывать про защиту внутреннего рынка от параллельного импорта.