Moody's пророчит рецессию белорусской экономике

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует спад экономики Беларуси в 2017 году, хотя и ожидает, что он будет не таким сильным, как в предыдущие два года.

Moody's Investors Service, входящее в международную "большую тройку рейтинговых агентств", подготовило и распространило новый ежегодный отчет, посвященный деятельности белорусского правительства и его последним действиям на международных финансовых рынках. Данный отчет не является рейтинговым действием, несмотря на то, что в нем заявлено о сохранении агентством рейтинга Беларуси на уровне Caa1 со стабильным прогнозом.

Агентство отмечает, что постоянная внешняя уязвимость сдерживает кредитоспособность белорусского правительства, о чем свидетельствуют его низкие валютные активы и зависимость от внешней финансовой поддержки.

В то же время эксперты Moody's отмечают, что благодаря выпуску евробондов страна стала близка к обеспечению достаточного внешнего финансирования. Кроме того, Беларусь урегулировала спор с Россией о цене нефти для своих НПЗ и получит российские кредиты на сумму до миллиарда долларов.

"Соответственно, Moody's не ожидает, что Беларусь будет и далее искать возможности начать программу с МВФ", — говорится в пресс-релизе агентства о новом отчете.

Тем не менее, констатирует агентство, внешняя ликвидность страны остается слабой, у госсектора слишком высокие обязательства, при этом основная их часть номинирована в валюте.

"Moody's также ожидает, что реальный ВВП страны сократится третий год подряд в 2017 году, хотя и значительно слабее, чем в предыдущие два года. Это (замедление рецессии — Sputnik) произойдет благодаря возобновлению производства и экспорта нефтепродуктов и восстановлению экономики в России", — говорится в сообщении.

В июне 2016 года Moody's изменило прогноз в отношении рейтинга необеспеченного долга Беларуси и суверенного рейтинга с негативного на стабильный. Рейтинги республики были подтверждены на уровне Caa1.

Между тем, отношения белорусских властей и агентства "большой тройки" нельзя назвать безоблачными. В апреле 2015 года Moody`s понизило суверенные кредитные рейтинги долговых обязательств Беларуси на одну ступень до уровня Саа1/В3 с негативным прогнозом по рейтингам. Такая оценка вызвала резкую критику со стороны Минфина, а Беларусбанк, попавший под рейтинговые действия агентства, вовсе разорвал с ним отношения.

Позднее белорусские власти заявляли, что республика, возможно, пересмотрит свои отношения с международными рейтинговыми агентствами и будет сотрудничать только с теми, кто отличается объективностью в подходах.

В пятницу министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что Минэкономики ожидает в первом полугодии 2017 года роста экономики страны на 1-1,1%.