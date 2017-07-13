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Доллар и евро подешевели к выходным

14.07.2017 15:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам валютных торгов перед выходными, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • доллар США – 1,9645 рубля
  • евро — 2,2418 рубля
  • 100 российских рублей — 3,2868 рубля

Таким образом, на торгах 14 июля доллар стал дешевле на 0,41%, евро потерял почти копейку (0,43%). Немного подорожал российский рубль – на 0,26%.

Доллар дешевеет в Беларуси третий день подряд. В начале недели американская валюта установила новый рекорд стоимости с начала года и потом начала терять позиции на торгах благодаря растущим цен на нефть.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Накануне выходных в стоимости по итогам торгов на БВФБ поднялся только российский рубль.

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