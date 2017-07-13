|
Доллар и евро подешевели к выходным
14.07.2017 15:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам валютных торгов перед выходными, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют по итогам торгов:
Таким образом, на торгах 14 июля доллар стал дешевле на 0,41%, евро потерял почти копейку (0,43%). Немного подорожал российский рубль – на 0,26%.
Доллар дешевеет в Беларуси третий день подряд. В начале недели американская валюта установила новый рекорд стоимости с начала года и потом начала терять позиции на торгах благодаря растущим цен на нефть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне выходных в стоимости по итогам торгов на БВФБ поднялся только российский рубль.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии