Зиновский: инфляцию можем снизить до 5%

По словам министра экономики Владимира Зиновского, годовая инфляция в Беларуси может быть снижена до 5%.

Об этом чиновник сообщил журналистам 14 июля.

«У нас по прогнозу должна была быть инфляция не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не будет более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия и организации, которые производят продукцию, снижая затраты, не увеличивали цену. Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%», – цитирует Зиновского БЕЛТА .

Напомним, Белстат в начале апреля сообщил о том, что по итогам трех месяцев 2017 года в стране наблюдался рост инфляции . Между тем эксперты отметили, что в апреле месячная инфляция в Беларуси выросла, но годовая продолжила снижение.

По данным официальной статистики, инфляция за январь-июнь в Беларуси составила 3,4%.