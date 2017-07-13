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Зиновский: инфляцию можем снизить до 5%
14.07.2017 15:09 — Новости Экономики | БДГ
По словам министра экономики Владимира Зиновского, годовая инфляция в Беларуси может быть снижена до 5%.
Об этом чиновник сообщил журналистам 14 июля.
«У нас по прогнозу должна была быть инфляция не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не будет более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия и организации, которые производят продукцию, снижая затраты, не увеличивали цену. Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%», – цитирует Зиновского
Напомним, Белстат в начале апреля сообщил о том, что по итогам трех месяцев 2017 года в стране наблюдался
По данным официальной статистики, инфляция за январь-июнь в Беларуси составила 3,4%.
Ранее Национальный банк
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По словам министра экономики Владимира Зиновского, годовая инфляция в Беларуси может быть снижена до 5%. Об этом чиновник сообщил журналистам 14 июля.
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