Лукашенко одолжил самолет Додону для возвращения в Кишинев

Президент Беларуси Александр Лукашено предоставил самолет президенту Молдовы Игорю Додону для возвращения в Кишинев молдавской официальной делегации. Об этом сообщает издание « АиФ Молдова ».



Фото: пресс-служба президента Молдовы

Президент Молдовы завершил свой рабочий визит в Беларусь и вернулся в Молдову. Обычно все свои официальные полеты глава государства совершает обычными рейсами, и, в основном, эконом-классом.

«Видимо в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинев нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полёта в Кишинёв, — сообщил муниципальный советник Кишинева от Партии социалистов Гаик Вартанян.

Информацию о возвращении в Кишинев президента Молдовы на самолете президента Беларуси изданию подтвердили и в пресс-службе Додона.

Судя по фотографии, речь идет о самолете Ту-154 из правительственного парка Беларуси. На этом же самолете молдавская делегация в четверг отправилась из Минска в Витебск на открытие фестиваля «Славянский базар».

Напомним, ранее на встрече двух президентов Александр Лукашенко заявил Игорю Додону, что Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах.