Суд Советского района сегодня начал рассматривать иск одного из арестованных авторов российского агентства «Регнум» Юрия Павловца против редакции «Советская Белоруссия» (СБ). Павловец требует от редакции опровержения сведений из статьи «Поймали на слове» в «Народной газете» (часть холдинга СБ), а также компенсации морального вреда на 5 тысяч рублей.



Фото со страницы Юрия Павловца в «Одноклассниках»

В своей статье в декабре прошлого года автор СБ Евгений Кононович написал, что три фигуранта «дела Регнума» — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко — готовили «заказные эксцентричные материалы», «ставили под сомнение суверенитет и независимость Беларуси, допускали оскорбительные выпады в адрес белорусского народа, его истории, языка культуры». Далее автор приводит резкие фрагменты из статей обвиняемых и пишет, что они «вольно или невольно присоединились» к идеологу нацистской Германии Йозефом Геббельсом.

Юрий Павловец в своем исковом заявлении (в суде его представляла адвокат) пишет, что никогда не ставил под сомнение суверенитет и независимость Беларуси и не допускал оскорблений в адрес белорусского народа. Также указывается, что все приведенные в статье СБ цитаты принадлежат другому автору — Алимкину, который писал под псевдонимом Алла Бронь.

— Ни одной цитаты, принадлежащей перу Павловца Ю.С., которая бы оскорбляла, унижала белорусский народ, государственность и т.д., не приведено, что абсолютно справедливо ввиду отсутствия таковых в принципе, — говорится в исковом заявлении.

На заседании адвокат Павловца Кристина Марчук просила привлечь в качестве соответчика министра информации Лилию Ананич, поскольку в тексте СБ цитируются ее слова. Представители газеты сказали, что «не могут возражать» против привлечения министра, так они действительно цитировали ее заявления. Судья Дмитрий Жданок решил рассмотреть это ходатайство после опроса сторон.

Юрисконсульт «Советской Белоруссии» просила приостановить рассмотрение иска, пока неизвестны результаты следствия по уголовному делу против Павловца. Однако судья отказал.

Адвокат Павловца сказала, что когда ее подзащитный прочитал статью о себе в бумажной версии «Народной газеты» в СИЗО «был крайне этим удивлен и ему было безумно обидно».

Автор СБ Кононович признал, что не приводит цитаты истца: «Но нет и утверждения, что приведенные цитаты принадлежат именно ему. Я все цитаты, разумеется не приводил, на это не хватило бы газетной площади».

Он также привел одну из цитат Павловца на сайте «Регнум», где тот называет белорусский язык «практически мертвым» и «неприжившимся». По мнению автора СБ, тем самым истец отрицает белорусский суверенитет.

— Экстремистской становится не сама тема, а то как она обсуждается. Здесь есть элемент презрения. Что такое нация без языка? Это неполноценная нация. Разве не в этом — признании неполноценности наций — и состояла нацистская идеология? — сказал Кононович.

Автор СБ также заявил, что источниками его статьи были заявления официальных лиц — министра информации, представителей Следственного комитета и т.д. Позже юрист газеты напомнила, что по закону за такие сообщения СМИ ответственности не несут.

Представитель СБ также добавила, что использование по отношению к Беларуси термина «лимитрофное государство», который был в статьях Павловца, оскорбительно, потому что у Беларуси тысячелетняя история.

Во время опроса сторон судья Жданок снял вопрос адвоката Павловца о том, сколько процентов белорусов говорят на белорусском языке, как не относящийся к делу. Затем стороны спороли о том, в каком смысле — позитивном или негативном — «Советская Белоруссия» использовала эпитеты «маргинальный» и «эксцентричный».

В перерыве отец Юрия Павловца и другие присутствующие с его стороны поспорили с ответчиками.

— А вы сами почему на белорусском не говорите?

— Говорим, когда надо.

— А как вы его изучали в школе, не заставляли вас?

— Добровольно.

— Истинные белорусы говорили бы здесь на чистом белорусском. И мало таких.

— То не наша віна, то наша бяда, — ответила юрист СБ.

— У нас по конституции два государственных языка, — добавил Кононович.

— Вы посмотрите, до чего вы человека довели, — воскликнули знакомые Павловца.

— Вы так говорите, как будто я его посадил, — ответил журналист СБ.

— Вы между собой разговаривайте на белорусской мове, в подтверждение того, что вы добровольно им владеете, — продолжали спор соратники истца.

В завершение первого дня процесса судья Жданок отклонил ходатайство о привлечении министра информации соответчиком.

Рассмотрение дела продолжится 24 июля. На сегодняшнее заседание пришла политик Ольга Карач.

Хронология дела «авторов Регнума»

Доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года и с тех пор находятся под арестом. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц — от 5 до 12 лет лишения свободы).

Основанием для преследования публицистов стали их тексты на ряде пророссийских ресурсов. По оценке комиссии по экстремизму при Мининформе, в публикациях Павловца, Алимкина и Шиптенко «ставится под сомнение суверенитет Беларуси, содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры».

В мае Мингорсуд отказал Юрию Павловцу в возбуждении дела о защите чести и достоинства по иску к Мининформу. В июне на Павловца и Шиптенко завели новое уголовное дело о статье о незаконной предпринимательской деятельности.

В марте в Москве по запросу белорусских следователей задержали шеф-редактора «Регнума», белорусского гражданина Юрия Баранчика. Но экстрадиции не случилось — московский суд освободил его из-под ареста. Сам Баранчик подал прошение о политическом убежище.

Отпустить публицистов призвала организация «Репортеры без границ». Ведущие белорусские правозащитники в студии TUT.BY рассказали , что пока не видели материалов дела, достаточных для того, чтобы назвать задержанных политзаключенными. Однако глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец заявил , что несмотря на свое несогласие с позицией обвиняемых, он считает лишение свободы «явно непропорциональным».

Интересно, что в 2012 году Юрий Павловец и сам был автором «Советской Белоруссии». Судя по данным сайта sb.by, за два месяца он опубликовал там шесть статей.