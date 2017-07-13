В апреле на портале TUT.BY вышла статья о том, что с подрядчиками строительства гостиницы в Островце до сих пор не рассчитались. Заказчиками проекта были структуры связанные с уроженцем Турции Седатом Игдеджи и его знакомыми. Потерпевшим в материале фигурировала компания «ЕвроСтройПласт». После публикации в ее адрес стали поступать предложения от «недовольных» Игдеджи руководителей белорусских компаний о взаимодействии. В итоге это вылилось в коллективное обращение во все силовые ведомства.



Седат Игдеджи (справа) во время открытия гостиницы в Островце. Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Обращение подписали руководители 11 частных и госкомпаний: «ПСП Проектстрой», «ЕвроСтройПласт», «Деловой шаг», «ЕТС», новополоцкий «Трест № 16», «Айронтел», «ГеоКартСервис», «Аверсстан», «Динторгмонтаж», «Стар-Блик» и «МеталлКовСтрой».

В соответствии с заключенными договорами, белорусские компании выполняли строительно-монтажные работы, оказывали услуги, либо поставляли товары в адрес структур Седата Игдеджи, осуществлявшим инвестиции в такие проекты, как строительство многоквартирного жилого дома в Новополоцке, трехзвездочной гостиницы недалеко от АЭС в Островце, АЗС на погранпереходе «Котловка» и др.

Как указывают заявители, результатом их сотрудничества с «инвестором», как правило, являлся полный или частичный отказ последнего от оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

В своем обращении заявители просят правоохранительные органы провести проверку финансово-хозяйственной деятельности в отношении компаний «СИ-ЮристГлобал», «СИ-Финанс», «СНТ-Инвест», «Олимп-Инвест» и др., и дать ей правовую оценку.

По мнению заявителей, систематическая неоплата товаров, работ, услуг компаний, объединенных общим капиталом и руководством, содержит признаки мошенничества, ответственность за которое предусмотрена ст. 209 Уголовного кодекса.

В совершении неправомерных действий, помимо непосредственно Игдеджи, заявители подозревают работников указанных выше компаний, занимавших в разное время в них руководящие должности и должности, связанные с выполнением административно-распорядительных функций.

По мнению заявителей, перечень пострадавших компаний не ограничивается приведенным в обращении и подлежит уточнению в ходе проведения проверки.

Как стало известно TUT.BY, структуры Игдеджи подавали иски в суд на некоторые из этих компаний о взыскании ущерба и упущенной выгоды за якобы некачественное выполнение работ на объектах. Однако особого успеха такие обращения пока не имели.

По изложенным в заявлении фактам управлением по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Минского облисполкома проводится проверка.

В 2015 году Минстройархитектуры и Госстандарт предъявляли серьезные претензии к группе компаний «Седнат».