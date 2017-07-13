Макей: Минск категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше

Беларусь выступает категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью испанскому изданию «El País».



Фото: Reuters

«Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Комментируя вопрос о размещении новой российской базы на территории Беларуси, министр иностранных дел подчеркнул, что в этом «нет смысла».

«Новая иностранная военная база в Беларуси не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории. Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе», — сообщил Макей.

Глава МИД также прокомментировал проведение белорусско-российских учений «Запад-2017».

«Они являются плановыми учениями, которые проводятся каждые два года. Необходимо подождать, пока они закончатся, чтобы все увидели абсурдность выдвинутых обвинений. Наши соседи могут быть спокойны, так как территория Беларуси никогда не будет источником войны или военной угрозы. Учения будут транспарентыми. Мы пригласим наблюдателей из соседних стран, представителей ОБСЕ и аккредитованных посольств», — отметил министр.

Напомним, учения «Запад-2017» будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие до 13 тысяч военных в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Польше, Украине и странах Балтии неоднократно высказывались опасения по поводу запланироанных учений. По данным некоторых членов альянса, на «Запад-2017» могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, Эстония опасается, что после завершения учений Россия оставит своих военных в Беларуси. Эта информация неоднократно опровергалась Минском и Москвой.