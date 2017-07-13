Нацбанк посчитал средний вклад белоруса в банке – 6,9 тыс. рублей

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Средний размер банковского вклада гражданина Беларуси по состоянию 1 апреля текущего года составляет 6,9 тысячи рублей, сообщил в пятницу Национальный банк республики.

Регулятор подвел итоги ежеквартального обследования по программе "Знай своего клиента" за первый квартал 2017 года.

"Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физического лица одного срочного банковского вклада (депозита) во всех видах валют в банках страны, на 1 апреля составила 6,94 тысячи рублей", – сообщили в Нацбанке.

Там также отметили, что эта цифра за квартал снизилась на 40 рублей (на 0,6%).

По информации Нацбанка, в обследовании принял участие 21 банк из 24 работающих на территории Беларуси: кроме ЗАО "ТК Банк", ЗАО "БСБ Банк", ЗАО "Абсолютбанк" – так как у них нет лицензии на осуществление деятельности в части привлечения денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).