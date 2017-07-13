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Moody's: Рецессия в Беларуси продолжится третий год подряд

14.07.2017 21:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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По итогам 2017 года Беларусь останется в рецессии, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody’s.

По мнению агентства, постоянная внешняя уязвимость сдерживает кредитоспособность правительства, о чем свидетельствуют его низкие валютные активы и зависимость от внешней финансовой поддержки.

При этом рейтинговое агентство считает, что у Беларуси благодаря недавнему размещению евробондов не будет проблем с погашением внешнего госдолга в ближайшие полтора года.

«Беларусь близка к обеспечению достаточного внешнего финансирования, что позволит стране рефинансировать или погасить предстоящие обязательства в иностранной валюте в течение следующих 18 месяцев», — считает старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.

Аналитики Moody’s также обращают внимание, что Беларусь урегулировала нефтегазовый спор с Россией и получила от нее финансовую поддержку.

«Соответственно, мы больше не ожидаем, что Беларусь будет искать возможность заключить новую программу с МВФ», — отмечают аналитики агентства.

При этом они считают, что внешняя ликвидность Беларуси остается слабой и из-за крупного государственного сектора существуют значительные условные обязательства.

«Moody's также ожидает, что ВВП Беларуси будет сокращаться в 2017-м уже третий год подряд, хотя и значительно слабее, чем ранее. Замедление рецессии станет следствием возобновления производства и экспорта нефтепродуктов, а также восстановления экономики России, которая является основным торговым партнером Беларуси», — прогнозирует международное рейтинговое агентство.

В свою очередь белорусские власти считают, что экономика уже вышла из рецессии и постепенно темпы экономического роста будут ускоряться. По итогам января-мая ВВП увеличился на 0,9%, и правительство ожидает, что в 2017 году экономика вырастет, как и предполагает официальный прогноз, на 1,7%.

 
 
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