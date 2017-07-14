В Украине недовольны хлынувшим белорусским цементом

Ассоциация «Укрцемент», объединяющая ведущих производителей цемента Украины, выступила с резкой критикой по поводу всплеска поставок цемента из Беларуси. Она обвинила Минск в «нечестной конкуренции» и заявила о таком уровне лоббирования белорусских интересов в Украине, который «даже не снился украинским производителям».





Неравные условия конкуренции состоят в том, что украинский цемент на белорусский рынок не пускают. «Если белорусский цемент конкурирует на рынке Украины, то и украинский цемент должен иметь возможность конкурировать на рынке Беларуси», — пояснил в интервью агентству Интерфакс-Украина глава «Укрцемента», экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Качур. Кроме того, по его словам, в производстве цемента Беларусь использует энергоносители, прежде всего газ, который покупает по договорным «политическим» ценам на 100 долларов за 1 тыс. куб. м дешевле, чем в Украине.

Однако и это еще не все претензии. В первом квартале текущего года были выявлены «факты ввоза белорусского цемента на таможенную территорию Украины по фиктивным сертификатам». «Два органа сертификации — ГП „Киевоблстандартметрология“ и ГП „Черниговстандартметрология“ — выдали сертификаты белорусским производителям цемента, проигнорировав требования относительно обязательного испытания характеристик ввозимого цемента в независимой лаборатории», — сказал Качур. По его словам, Министерство экономического развития и торговли было вынуждено отменить эти сертификаты. Таким образом, импортированная по ним продукция считается нелегальной, однако изъять ее с рынка фактически невозможно.

Качур также подчеркнул, что с учетом имеющихся темпов импорта цемента из Беларуси самым плохим вариантом развития событий может стать остановка работы одного или двух цементных заводов на территории Украины или уход с украинского рынка одной из иностранных компаний. «Укрцемент» намерен использовать все доступные правовые методы, в том числе и возможности антимонопольного законодательства, для обеспечения равных условий конкуренции для участников цементного рынка.

По данным Государственной фискальной службы Украины, Беларусь экспортировала цемента в Украину на 6,5 млн долларов, импортировав при этом на 821 тыс. долларов. Ранее соотношение было почти диаметрально противоположным.

Еще в минувшем году «Укрцемент» жаловался, что Беларусь досрочно приостановила действие сертификатов соответствия на серийное производство украинского цемента (на три года) и ввела сертификацию партий цемента. Это сделало идею экспорта бессмысленной, поскольку цемент не тот продукт, который может так долго ждать сертификации. Беларусь была для Украины одним из крупнейших экспортных рынков. В свою очередь, Минск добивался отмены Киевом технических ограничений для получения полного доступа на украинский рынок в условиях значительного перепроизводства внутри страны. В ноябре прошлого года вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что удалось решить проблемные вопросы с поставками белорусского цемента в Украину. За последние два года его экспорт в Украину значительно упал.

Напомним, несколько лет назад белорусские власти модернизировали цементные заводы и таким образом в 2 раза нарастили производственные мощности. Однако кризис негативно отразился на этой отрасли, просело строительство, Россия стала меньше его закупать. В стране случился избыток цемента. Как выход из сложившейся ситуации Александр Лукашенко решил построить вторую Минскую кольцевую автодорогу из бетона.