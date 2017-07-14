«Беларусбанк» выделит кредитные ресурсы на дальнейшую модернизацию «Городейского сахарного комбината» и закупку продукции растениеводства. Договоренность об этом была достигнута во время посещения предприятия председателем правления «Беларусбанка» Виктором Ананичем.



Председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич (слева) и директор «Городейского сахарного комбината» Михаил Криштапович. Фото: пресс-служба «Беларусбанка»

Как сообщает пресс-служба банка, с 1991 года в соответствии с республиканской комплексной программой «Сахар» с помощью кредитов банка началась реконструкция завода с целью выхода на переработку до 4 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.

С 2016 года с участием банка реализуется инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация производственной мощности по переработке сахарной свеклы с увеличением до 12 тысяч тонн в сутки (с последующим увеличением до 14 тысяч тонн в сутки)».

В текущем году на реконструкцию в рамках инвестпроекта будет направлено 11 млн рублей, на закупку продукции растениеводства — 108 млн рублей.

«Городейский сахарный комбинат» — одно из четырех предприятий в Беларуси по переработке сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца и производству из данного сырья сахара-песка. Доля предприятия в общем объеме производимого в стране сахара составляет 31%. Комбинат реализует сахар на внутреннем рынке, а также экспортирует в Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. 100% акций предприятия принадлежит государству.

Выручка «Городейского сахарного комбината» за 2016 год сложилась на уровне 281,5 млн рублей, чистая прибыль — 8,8 млн рублей. Краткосрочные кредиты и займы составили 102,6 млн рублей. В мае комбинат и банк переоформили залоги по кредитным договорам в размере 23% балансовой стоимости активов предприятия (376,1 млн рублей) по состоянию на начало года, говорится в опубликованной отчетности.