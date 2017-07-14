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Наверное хватит в у нас войн, хватит революций. Глава МИД вступился за язык, культуру и традиции
15.07.2017 12:11 — Новости Экономики | Tut.by
«Я не буду призывать вас петь панегирики властям, но мы искренне заинтересованы в том, чтобы мы вместе отвечали на внутренние и внешние вызовы». С такими словами к участникам VII Съезда белорусов мира обратился министр иностранных дел Владимир Макей. Форум сегодня открылся в Минске.
— От трех до четырех миллионов белорусов за границей — это огромная сила, — цитирует Макея «
Министр согласился с тем, что у многих белорусов разный взгляд на жизнь, свое понимание будущего страны. Тем не менее, по его словам, более важно то, что 70 процентов наших граждан поддерживают существование независимого государства и хотят жить в самостоятельном независимом государстве.
— В последние годы в Беларуси возродились традиции белорусской вышиванки. Ее орнаменты — это символы мира, добра, согласия, что всегда было главным для белорусов. И прекрасно, что эти традиции находят глубокий отклик у нашей молодежи. С большим энтузиазмом поддерживаются белорусами зарубежья, — приводит слова Владмира Макея газета «
Владимир Макей обратился к участникам съезда с призывом развивать национальную культуру, язык и традиции
Глава МИД отметил, что в Беларуси заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны.
— Это своего рода мягкая дипломатия, но одновременно большая сила, способная отстаивать и продвигать интересы народа Беларуси, укреплять ее независимость, — сказал министр.
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Владимир Макей выступил на открытии VII Съезда белорусов мира. "Я не буду призывать вас петь панегирики властям, но мы искренне заинтересованы в том, чтобы мы вместе...
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