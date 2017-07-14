ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наверное хватит в у нас войн, хватит революций. Глава МИД вступился за язык, культуру и традиции

15.07.2017 12:11 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Я не буду призывать вас петь панегирики властям, но мы искренне заинтересованы в том, чтобы мы вместе отвечали на внутренние и внешние вызовы». С такими словами к участникам VII Съезда белорусов мира обратился министр иностранных дел Владимир Макей. Форум сегодня открылся в Минске.


Фото: Радыё Свабода

— От трех до четырех миллионов белорусов за границей — это огромная сила, — цитирует Макея «Радыё Свабода». — Я согласен со Светланой Алексиевич, которая однажды мне сказала, что, наверное, хватит в Беларуси войн, хватит революций. Мы должны сделать все, чтобы наша страна развивалась эволюционным путем. Мы должны от менталитета противостояния перейти к менталитету партнерства. Другого пути нет.

Министр согласился с тем, что у многих белорусов разный взгляд на жизнь, свое понимание будущего страны. Тем не менее, по его словам, более важно то, что 70 процентов наших граждан поддерживают существование независимого государства и хотят жить в самостоятельном независимом государстве.

— В последние годы в Беларуси возродились традиции белорусской вышиванки. Ее орнаменты — это символы мира, добра, согласия, что всегда было главным для белорусов. И прекрасно, что эти традиции находят глубокий отклик у нашей молодежи. С большим энтузиазмом поддерживаются белорусами зарубежья, — приводит слова Владмира Макея газета «Наша Ніва».


Фото из Facebook Андрея Стрижака

Владимир Макей обратился к участникам съезда с призывом развивать национальную культуру, язык и традиции

Глава МИД отметил, что в Беларуси заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны.

— Это своего рода мягкая дипломатия, но одновременно большая сила, способная отстаивать и продвигать интересы народа Беларуси, укреплять ее независимость, — сказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Макей выступил на открытии VII Съезда белорусов мира. "Я не буду призывать вас петь панегирики властям, но мы искренне заинтересованы в том, чтобы мы вместе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Беларусбанк" выделит деньги на реконструкцию "Городейского сахарного комбината"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика