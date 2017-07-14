Наверное хватит в у нас войн, хватит революций. Глава МИД вступился за язык, культуру и традиции

«Я не буду призывать вас петь панегирики властям, но мы искренне заинтересованы в том, чтобы мы вместе отвечали на внутренние и внешние вызовы». С такими словами к участникам VII Съезда белорусов мира обратился министр иностранных дел Владимир Макей. Форум сегодня открылся в Минске.



Фото: Радыё Свабода

— От трех до четырех миллионов белорусов за границей — это огромная сила, — цитирует Макея « Радыё Свабода ». — Я согласен со Светланой Алексиевич, которая однажды мне сказала, что, наверное, хватит в Беларуси войн, хватит революций. Мы должны сделать все, чтобы наша страна развивалась эволюционным путем. Мы должны от менталитета противостояния перейти к менталитету партнерства. Другого пути нет.

Министр согласился с тем, что у многих белорусов разный взгляд на жизнь, свое понимание будущего страны. Тем не менее, по его словам, более важно то, что 70 процентов наших граждан поддерживают существование независимого государства и хотят жить в самостоятельном независимом государстве.

— В последние годы в Беларуси возродились традиции белорусской вышиванки. Ее орнаменты — это символы мира, добра, согласия, что всегда было главным для белорусов. И прекрасно, что эти традиции находят глубокий отклик у нашей молодежи. С большим энтузиазмом поддерживаются белорусами зарубежья, — приводит слова Владмира Макея газета « Наша Ніва ».



Фото из Facebook Андрея Стрижака

Владимир Макей обратился к участникам съезда с призывом развивать национальную культуру, язык и традиции

Глава МИД отметил, что в Беларуси заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны.

— Это своего рода мягкая дипломатия, но одновременно большая сила, способная отстаивать и продвигать интересы народа Беларуси, укреплять ее независимость, — сказал министр.