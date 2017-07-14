|
Владимир Макей рассказал, что мешает упрощению визового режима между Беларусью и ЕС
15.07.2017 14:19 — Новости Экономики | Tut.by
В мае руководство Департамента по гражданству и миграции МВД
По словам министра, остается ряд технических моментов, которые требуют досогласования. Речь идет о двух соглашениях: непосредственно об упрощении визового режима и о реадмиссии (согласии государства на прием обратно своих граждан, депортированных на родину). Владимир Макей отметил, что эти вопросы политизируются западными партнерами Беларуси.
— На данном этапе наши европейские партнеры предлагают внести в эти соглашения моменты, которые для нас неприемлемы, поскольку политизируют эти документы, — уточнил министр. — В соглашениях с другими странами: Россией, Молдовой, Украиной, — эти моменты не были внесены. Поэтому нужно придерживаться единых стандартов и не пытаться политизировать ситуацию, как это делается сейчас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня министр иноостранных дел Владимир Макей сказал журналистам, что "работа ведется, но вопрос не такой простой, как кажется".
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии