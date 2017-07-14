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Владимир Макей рассказал, что мешает упрощению визового режима между Беларусью и ЕС

15.07.2017 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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В мае руководство Департамента по гражданству и миграции МВД анонсировало, что Беларусь и ЕС могут договориться об упрощении визового режима до конца года, а сам «шенген» подешевеет для нас с 60 до 35 евро — уже в следующем. Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей сказал журналистам, что «работа ведется, но вопрос не такой простой, как кажется».


По словам министра, остается ряд технических моментов, которые требуют досогласования. Речь идет о двух соглашениях: непосредственно об упрощении визового режима и о реадмиссии (согласии государства на прием обратно своих граждан, депортированных на родину). Владимир Макей отметил, что эти вопросы политизируются западными партнерами Беларуси.

— На данном этапе наши европейские партнеры предлагают внести в эти соглашения моменты, которые для нас неприемлемы, поскольку политизируют эти документы, — уточнил министр. — В соглашениях с другими странами: Россией, Молдовой, Украиной, — эти моменты не были внесены. Поэтому нужно придерживаться единых стандартов и не пытаться политизировать ситуацию, как это делается сейчас.

 
 
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Сегодня министр иноостранных дел Владимир Макей сказал журналистам, что "работа ведется, но вопрос не такой простой, как кажется".

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