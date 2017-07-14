Экс-глава МИД: Государство делает первые шаги по пути белорусизации и национального возрождения

Государство делает первые шаги по пути белорусизации и национального возрождения Беларуси, заявил бывший министр иностранных дел Петр Кравченко, выступая 15 июля в Минске на VII Съезде белорусов мира, организованном международным общественным объединением «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».



VII Съезд белорусов мира

Свое выступление бывший глава белорусской дипломатии начал с высказывания Александра Лукашенко о том, что «свободой и независимостью не торгуют, а суверенитет дороже дешевой нефти». По его словам, это «дает надежду на то, что у нашего государства есть будущее».

Тот факт, что съезд белорусов мира посетил нынешний министр иностранных дел Владимир Макей, Кравченко охарактеризовал как «объединение государства, общественности и представителей зарубежья».

«Некоторые считают, что это тактический ход Администрации [президента], говорят, что это „хрущевская оттепель“, — сказал он. — Я думаю, что это не так. Факты свидетельствуют о том, что на самом деле первые шаги по пути белорусизации, национального возрождения государство делает. И мы, все те, кто любит Беларусь, кто боролся за ее независимость и свободу, не имеем права не учитывать и не поддержать эти стремления».

При этом Кравченко поднял проблему неравенства двух государственных языков в Беларуси. Он обратился к представителям государства с просьбой «изменить юридический паритет и добиться реальной государственности белорусского языка», поскольку сейчас «государственность белорусского — фикция». Экс-министр призвал чиновников пользоваться белорусским языком хотя бы в половине своих выступлений.

«Я не знаю, как мы можем воспитать другое поколение, если моя внучка будет изучать белорусскую историю на русском языке, — сказал он. — Я не знаю, почему в декабре 2015 года мы не отметили 100-летие белорусской школы. Что, у нас нет соответствующего министерства? У нас нет педуниверситетов, которые могли бы внести предложение?»

«Сколько у нас говорится о Национальном университете? Мне кажется, есть такое понимание, что вопрос уже перезрел, что среди нас уже может и ректор этого университета сидеть», — подытожил Кравченко.