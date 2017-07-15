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Нацбанк думает, дать ли банкам больше свободы

16.07.2017 10:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Национальный банк изучает вопрос о целесообразности предоставления банкам большей самостоятельности при совершении ими банковских операций. Об этом говорится в письме Ассоциации белорусских банков (АББ) в адрес кредитных организаций.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Банковский сектор заинтересован в либерализации действующего законодательства. Правовые конструкции, заложенные в основу большого количества нормативных правовых актов Нацбанка, базируются на глубокой и детальной регламентации банковских процессов, что, по мнению отдельных банкиров, значительно утяжеляет эти конструкции, усложняет их восприятие и в ряде случае сковывает инициативу банков по внедрению новых продуктов, говорится в письме. Кроме того, «отсутствие определенной гибкости в правовой регламентации банковских операций не позволяет банкам оперативно учитывать происходящие изменения в экономике и работать на опережение».

Поэтому Нанбанк обратился в АББ с просьбой изучить данную проблему и выработать консолидированное мнение. От банкиров ждут предложений по сокращению или объединению количества правовых актов Нацбанка. Речь в первую очередь идет о тех, которые регламентируют схожие правоотношения, регулируются на законодательном уровне или есть возможность передачи части этих функций непосредственно банкам.

 
 
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Национальный банк изучает вопрос о целесообразности предоставления банкам большей самостоятельности при совершении ими банковских операций. Об этом говорится в...

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