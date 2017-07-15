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"Белшина" ищет деньги во Всемирном банке для реализации крупного проекта
16.07.2017 11:48 — Новости Экономики | Tut.by
«Белшина» обсуждает со Всемирным банком возможности финансирования второй очереди крупного инвестпроекта. Об этом шла речь во время визита специалистов представительства ВБ в Беларуси на бобруйский шинный комбинат.
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Вторая очередь подразумевает изменение структуры ассортимента выпускаемой продукции по сравнению с первоначальным вариантом проекта в части снижения объемов производства шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма и увеличения объемов производства сверхкрупногабаритных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 49 и 51 дюйм. Разработан актуализированный график реализации инвестпроекта, а его корректировку и уточнение планируется завершить в августе 2017 года. Объем инвестиций оценивается в 58,5 млн долларов, мощность производства — 5580 штук в год (ЦМК шины 49 и 51 дюйм), сообщает
Глава белорусского офиса Всемирного также ознакомился с производственными мощностями завода массовых шин. По итогам посещения двух заводов руководитель отметил высокий уровень автоматизации на производстве.
Во время встречи поднимались и рассматривались вопросы улучшения качества продукции, диверсификации рынков сбыта, снижения затрат на производство, технического перевооружения. Также обсуждались основные финансово-экономические показатели «Белшины». «По итогам встречи стороны договорились о возможном дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве», говорится в сообщении.
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Об этом шла речь во время визита специалистов представительства ВБ в Беларуси на бобруйский шинный комбинат.
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