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"Белшина" ищет деньги во Всемирном банке для реализации крупного проекта

16.07.2017 11:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Белшина» обсуждает со Всемирным банком возможности финансирования второй очереди крупного инвестпроекта. Об этом шла речь во время визита специалистов представительства ВБ в Беларуси на бобруйский шинный комбинат.


Фото: пресс-служба «Белшины»

По сообщению пресс-службы «Белшины», гендиректор Алексей Яковлев провел для главы представительства банка Ян Чул Кима обстоятельную экскурсию по заводам сверхкрупногабаритных и массовых шин. Особое внимание Яковлев уделил реализации первой очереди инвестиционного проекта по созданию производства шин с посадочным диаметром до 63 дюймов. В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения инвесторов для финансирования второй очереди проекта, говорится в сообщении.

Вторая очередь подразумевает изменение структуры ассортимента выпускаемой продукции по сравнению с первоначальным вариантом проекта в части снижения объемов производства шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма и увеличения объемов производства сверхкрупногабаритных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 49 и 51 дюйм. Разработан актуализированный график реализации инвестпроекта, а его корректировку и уточнение планируется завершить в августе 2017 года. Объем инвестиций оценивается в 58,5 млн долларов, мощность производства — 5580 штук в год (ЦМК шины 49 и 51 дюйм), сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского офиса Всемирного также ознакомился с производственными мощностями завода массовых шин. По итогам посещения двух заводов руководитель отметил высокий уровень автоматизации на производстве.

Во время встречи поднимались и рассматривались вопросы улучшения качества продукции, диверсификации рынков сбыта, снижения затрат на производство, технического перевооружения. Также обсуждались основные финансово-экономические показатели «Белшины». «По итогам встречи стороны договорились о возможном дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве», говорится в сообщении.

 
 
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Об этом шла речь во время визита специалистов представительства ВБ в Беларуси на бобруйский шинный комбинат.

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