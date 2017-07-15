Кратковременные дожди ожидаются 17 июля в Беларуси

Небольшие кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 17 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем во многих районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный 5−10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов тепла. Днем будет 18−23 градуса выше нуля, по юго-востоку Беларуси — до 25 градусов.