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Кратковременные дожди ожидаются 17 июля в Беларуси

16.07.2017 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Небольшие кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 17 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем во многих районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный 5−10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов тепла. Днем будет 18−23 градуса выше нуля, по юго-востоку Беларуси — до 25 градусов.

 
 
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Небольшие кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 17 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

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