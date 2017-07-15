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Суд принял заявление о банкротстве "Мотовело" и отвел защитный период

16.07.2017 14:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экономический суд Минска начал производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело». Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

На предприятии назначен защитный период до 5 октября 2017 года. Временным управляющим назначена директор ООО «Антикризисное управление» Ольга Рачко. За 3 месяце должно быть решено, есть ли основания для возбуждения конкурсного производства. Если ответ положительный, то тогда будет решаться, санировать предприятие или ликвидировать.

Напомним, заявление в суд подавало само ОАО «Мотовело» по причине устойчивой неплатежеспособности. «Мотовело» имеет долги перед 7 банками, в том числе в 6 — залоги и поручительства по обязательствам третьих лиц. Собственные обязательства — в одном банке на общую сумму 28,2 млн долларов. В залоге у банков находится недвижимость завода оценочной стоимостью почти 88 млн долларов, говорится в документе.

Сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества «Мотовело», составляет 61,3 млн долларов (187% стоимости активов), по денежным обязательствам, неоспариваемая должником, — 59,3 млн рублей, следует из заявления.

Сейчас основной вид деятельности ОАО «Мотовело» — сдача в аренду различных помещений. Арендаторами являются более 170 компаний, говорил в недавнем интервью TUT.BY руководитель компании Николай Ладутько. Выпуском велосипедов и мотоциклов занимается другое предприятие — ООО «МотоВелоЗавод». Оно взяло в аренду у ОАО «Мотовело» помещения, производственные линии, склады. «МотоВелоЗавод» правопреемник не обязательств, а вида деятельности «Мотовело». «Мотовелозавод» — это нормально функционирующее, прибыльное и рентабельное предприятие, не обремененное обязательствами «Мотовело», пояснял Ладутько.

«Наша цель — 50% белорусского рынка». Ладутько ответил сторонникам закрытия мотовелозавода

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска начал производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело». Информация об этом размещена на сайте...

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