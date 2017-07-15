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Суд принял заявление о банкротстве "Мотовело" и отвел защитный период
16.07.2017 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд Минска начал производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело». Информация об этом размещена на
На предприятии назначен защитный период до 5 октября 2017 года. Временным управляющим назначена директор ООО «Антикризисное управление» Ольга Рачко. За 3 месяце должно быть решено, есть ли основания для возбуждения конкурсного производства. Если ответ положительный, то тогда будет решаться, санировать предприятие или ликвидировать.
Напомним, заявление в суд
Сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества «Мотовело», составляет 61,3 млн долларов (187% стоимости активов), по денежным обязательствам, неоспариваемая должником, — 59,3 млн рублей, следует из заявления.
Сейчас основной вид деятельности ОАО «Мотовело» — сдача в аренду различных помещений. Арендаторами являются более 170 компаний, говорил в
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Экономический суд Минска начал производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело». Информация об этом размещена на сайте...
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