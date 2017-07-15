Беларусь занимает второе место на территории бывшего СССР по росту цен

Беларусь с показателем 3,4% заняла седьмое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первой половине 2017 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики (в январе — седьмое место с 0,9%, в январе-феврале — десятое с 1,4%, в первом квартале — девятое с 1,7%, в январе-апреле — восьмое с 2,4%, в январе-мае — седьмое с 2,7%).

Впереди Украина (7,9%), Таджикистан (5,8%), Азербайджан (4,9%), Молдова (4,8%), Грузия (3,8%) и Казахстан (3,7%). В Кыргызстане и Литве цены увеличились на 2,8%, в Эстонии — на 2,4%, России — на 2,3%, Латвии — на 2%, Армении — на 1,2%. В Туркменистане опубликованы только данные за первый квартал (рост цен на 2,29%). По Узбекистану информации нет. В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за шесть месяцев 2017 года на 6,28%.

В июне с ростом цен на 0,7% Беларусь заняла второе место после Украины (1,6%). Далее — Россия, Таджикистан (по 0,6%), Казахстан, Кыргызстан (по 0,4%), Литва (0,3%) и Латвия (0,2%). Цены снизились в Эстонии (на 0,1%), Грузии, Молдове (на 0,4%), Армении (на 0,9%) и Азербайджане (на 1%).

В январе-июне 2016 года Беларусь по росту цен заняла первое место на территории бывшего СССР (7,4%), по итогам года — третье (10,6%). Правительство рассчитывает, что в 2017 году цены повысятся не более чем на 9%, а заместитель министра экономики Дмитрий Крутой 23 мая заявил, что цены по итогам года могут вырасти не более чем на 5,5−6%, что станет самым низким показателем «за последние 20−25 лет».