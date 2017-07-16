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На ОНТ поведали, почему президент Молдовы покинул Беларусь на спецчартере
16.07.2017 21:52 — Новости Экономики | Tut.by
Президенты Молдовы Игорь Додон в знак того, что диалог удался, гостеприимную белорусскую землю покинул специальным чартерным рейсом. Об этом было заявлено в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.
На уходящей неделе Игорь Додон посетил с официальным визитом Беларусь. Он провел переговоры с белорусскими властями, наладил контакты с бизнесом, встретился с представителями молдавской диаспоры. На десерт Игорь Додон с Александром Лукашенко поучаствовал в открытии «Славянского базара в Витебске».
Однако, как выяснилось в пятницу, из этого областного центра Додон возвращался в Молдову на самолете, выделенном Лукашенко,
Игорь Додон — «талантливый политик, он уделяет большое внимание общению с людьми и обычно пользуется регулярными рейсами». В Минск президент Молдовы также прилетел регулярным рейсом «Белавиа» с пересадкой в Москве. «На родину Додон вернулся спецчартером, что может свидетельствовать о взаимном доверии и хороших перспективах сотрудничества», заключило ОНТ.
Кстати, прямой рейс Минск-Кишинев может появиться осенью текущего года.
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Игорь Додон в знак того, что диалог удался, гостеприимную белорусскую землю покинул специальным чартерным рейсом
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