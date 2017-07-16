ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ОНТ поведали, почему президент Молдовы покинул Беларусь на спецчартере

16.07.2017 21:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президенты Молдовы Игорь Додон в знак того, что диалог удался, гостеприимную белорусскую землю покинул специальным чартерным рейсом. Об этом было заявлено в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.


Фото: пресс-служба президента Молдовы

На уходящей неделе Игорь Додон посетил с официальным визитом Беларусь. Он провел переговоры с белорусскими властями, наладил контакты с бизнесом, встретился с представителями молдавской диаспоры. На десерт Игорь Додон с Александром Лукашенко поучаствовал в открытии «Славянского базара в Витебске».

Однако, как выяснилось в пятницу, из этого областного центра Додон возвращался в Молдову на самолете, выделенном Лукашенко, написали молдавские СМИ. Сегодня телеканал ОНТ прокомментировал выделение специального чартера для президента Молдовы.

Игорь Додон — «талантливый политик, он уделяет большое внимание общению с людьми и обычно пользуется регулярными рейсами». В Минск президент Молдовы также прилетел регулярным рейсом «Белавиа» с пересадкой в Москве. «На родину Додон вернулся спецчартером, что может свидетельствовать о взаимном доверии и хороших перспективах сотрудничества», заключило ОНТ.

Кстати, прямой рейс Минск-Кишинев может появиться осенью текущего года.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Додон в знак того, что диалог удался, гостеприимную белорусскую землю покинул специальным чартерным рейсом

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь занимает второе место на территории бывшего СССР по росту цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика