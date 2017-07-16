Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

Информационные мониторы — детище отечественной компании «ВидеоКвадрат». Со слов руководителя проекта, идея подсмотрена за рубежом, адаптирована под белорусский менталитет и обкатана временем. Для товарищества собственников это не стоит ничего — мониторы изготавливаются и устанавливаются за счет компании-производителя.

— Маркетинг никогда не стоит на месте, развивается, опережая время. Однако в сравнении с Россией, Америкой или Европой рекламная сфера в Беларуси развита очень слабо. Indoor реклама только-только начала выходить на рынок страны. Информационные мониторы устанавливаются в зданиях бизнес- и торговых центров, совершенно опуская жилой сегмент. Мы решили занять эту нишу, так как бумажная реклама, разбросанная по почтовым ящикам — это бич современного общества, то, от чего уходит весь мир, — рассказал Виталий Михин, директор «ВидеоКвадрат».



