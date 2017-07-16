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Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

17.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

Информационные мониторы — детище отечественной компании «ВидеоКвадрат». Со слов руководителя проекта, идея подсмотрена за рубежом, адаптирована под белорусский менталитет и обкатана временем. Для товарищества собственников это не стоит ничего — мониторы изготавливаются и устанавливаются за счет компании-производителя.

— Маркетинг никогда не стоит на месте, развивается, опережая время. Однако в сравнении с Россией, Америкой или Европой рекламная сфера в Беларуси развита очень слабо. Indoor реклама только-только начала выходить на рынок страны. Информационные мониторы устанавливаются в зданиях бизнес- и торговых центров, совершенно опуская жилой сегмент. Мы решили занять эту нишу, так как бумажная реклама, разбросанная по почтовым ящикам — это бич современного общества, то, от чего уходит весь мир, — рассказал Виталий Михин, директор «ВидеоКвадрат».

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов
Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов
Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов
Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

Предпринимательский интерес — заработок на рекламе. Подъезды выступают в качестве новой площадки распространения, а потому все затраты на установку и эксплуатацию мониторов «ВидеоКвадрат» берет на себя. Представители компании уверяют: уже в самом скором будущем информационные мониторы полностью заместят бумажную рекламу. Проекту всего 4 месяца, а новая услуга пользуется огромным спросом.

— Сейчас «Белтелеком» подключает интернет, мы устраняем все замечания и заходим в коммерческую эксплуатацию. Работы осуществляются в несколько этапов: первый — прокладка коммуникаций, второй — установка и подключение мониторов. Начиная с июня этого года мы установили порядка 170 информационных мониторов, к концу месяца их число достигнет 200. Новости о нас расходятся «сарафанным радио», и уже на сегодня некоторые клиенты сами обращаются за сотрудничеством. Отмечу, что с каждым товариществом мы ведем тесный диалог. Так как продукт молодой, мы принимаем пожелания, замечания, постепенно дорабатывая и совершенствуя услугу. Планы на будущее охватить весь Минск и областные центры.

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

Информационные мониторы разрабатывались в Китае, так как белорусские производители сложной техники не смотри предложить информационные панели, соответствующие всем требованиям заказчика. Антивандальный корпус цифровой панели выполнен из металла и стекла, имеет современный дизайн. Учитывая возможные риски, все мониторы застрахованы.

Диагональ экрана — 32 дюйма. Трансляция представляет собой беззвучный видеоряд с разрешением Full HD (1920х1080). Возможно, что в перспективе картинку дополнит легкая музыка. Экраны работают 19 часов в сутки — с 6:00 до 1:00. Стандартный рекламный ролик рассчитан на 8 секунд, длительность всего блока — 80 секунд, что обеспечивает 855 повторений сюжета в сутки и 24 тыс. повторений рекламы в месяц.

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов
Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов
Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

К слову, на информационных мониторах транслируется не только реклама, но и такая полезная информация, как прогноз погоды, курсы валют, сообщения для товариществ собственников. Материал подается в любом формате — в виде видеоролика или статичной заставки. Среди «фишек» — возможность дистанционно поздравить родных или близких с праздником. Услуга HAPPY DAY предполагает, как статичную заставку, так и видеоролик. Заставка с поздравлением будет появляться на мониторе на протяжении всего дня. 

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

Своими впечатлениями от новинки с Realt.by поделился Николай Степанович Рафальский один из самых известных председателей товарищества собственников в Минске. Работу по части рекламы председатель ведет уже давно. Из внедренных новинок — бейджи на почтовых ящиках «Реклама — НЕТ» и «Реклама — ДА», которые позволили сократить количество спама вдвое. 

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

— Конечно, одними бейджами искоренить проблему нельзя. К сожалению, «Белпочта» заключает договоры с рекламодателями, получает за это деньги, пользуясь нашей собственностью. Хотя в соответствии с гражданским кодексом Республики Беларусь почтовый ящик — собственность дольщиков, а значит, наше право нарушается. Люди зарабатывают, распространяя рекламу через наше имущество, а с нами не делятся. Ситуация сложная, но работу в этом направлении мы ведем.

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

— Что касается информационных мониторов, то это шаг в сторону современных технологий.

С моей точки зрения, главное их преимущество — дополнительный способ коммуникации между администрацией и жильцами. Мало того, моя задача как председателя — обеспечить такое обслуживание дома, чтобы стоимость услуг и проживания не увеличивалась, а рыночная цена квартир росла. Косвенно монитор влияет на стоимость объекта недвижимости. Представьте: чистые аккуратные подъезды, цветы в горшках и мониторы в холлах — все это говорит об уровне дома, культурной составляющей проживающих здесь людей. Это добавляет объекту недвижимости как минимум несколько баллов.

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов
Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

— Возможно ли на этом что-то заработать? — говорить рано. Сейчас, пока идет процесс становления и «откатка» продукта, дивиденды минимальны. За пользование «кусочком» стены мы получаем сущие копейки. Быть может, когда система заработает в полную силу, ситуация изменится. Пока говорить не о чем. Но заработок и не являлся для нас самоцелью установки мониторов.

Сейчас мы тестируем продукт, высказываем свои предложения, работаем над подачей материала. Из основных пожеланий — увеличение поля информации товарищества и работа над скоростью бегущей строки. В существующем виде текст не слишком читабелен. Но, надо заметить, представители «Видео Квадрата» идут навстречу, совершенствуя продукт. Думаю, вскоре мы придем к консенсусу.

Как бесплатно увеличить цену своей квартиры и избавиться от спама в подъезде – опыт 170 минских подъездов

— Конечно, все мы разные, и мнения жильцов по поводу мониторов разделились. Сколько людей, как говорится, столько и мнений. Решение об установке принималось долго и вдумчиво, правление ТС собиралось трижды. Подробно изучались варианты договоров, условия, все нюансы, в итоге решили попробовать. В конце концов, от этого не уйдешь — рано или поздно вся реклама перейдет на электронные носители.

К новому люди внимательны — любые ошибки при монтаже тут же обсуждались в сети, была реакция и на оперативное устранение недочетов. Был этап притирки, бурных обсуждений, но на сегодня все жители довольны. Все-таки денег не потратили ни копейки, а подъезд стал выглядеть представительней. Я считаю, что такие проекты имеют право на жизнь и должны развиваться, главное, чтобы «Видео Квадрат» учел предложения потребителей и доработал продукт до высокого уровня.

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Вслед за Европой и Америкой в минские многоэтажки пришли современные технологии. Только за последний месяц более 170 подъездов по всей столице были оснащены...

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