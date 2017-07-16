|
Девелопер года Владимир Сеноженский: «Если цель застройщика – пополнить счет в банке, то компанию, в лучшем случае, ждет стагнация»
17.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
УКС Гомеля работает над самым широким спектром задач: от строительства социально-бытовых, коммунальных объектов, жилых домов с привлечением средств дольщиков до контроля над эффективным использованием инвестиций, строительного инжиниринга зданий всех классов сложности и высококвалифицированного технического надзора.
Предприятие нередко выступает застройщиком социально-значимых объектов: за последние годы УКС Гомеля реконструировал пустующие здания под детский сад и школу искусств, построил жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот, обновил операционный блок в больнице скорой помощи, создал набережную реки Сож. На счету предприятия реконструкция улицы Барыкина, Кирова и Интернациональную в Гомеле, а также строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым комплексам Романовичи и Хутор.
Именно в микрорайоне «Хутор» расположен премиальный дом, получивший почетное звание Новостройки года в сегменте «эконом-класс», хотя в целом жилой комплекс относится к категории повышенной комфортности. «Хутор» высоко оценили гомельчане, выбирающие стиль, уют и наивысшее качество жизни. Квартал получил свое название не случайно: он расположен в самом зеленом и тихом уголке Новобелицкого района. Эта часть Гомеля знаменита своей безупречной экологией и развитой инфраструктурой. Здесь есть масса обучающих и развивающих учреждений: 6 общеобразовательных школ, 3 внешкольных учреждения, 13 детских садов. Транспортная сеть позволяет жителям микрорайона без труда попасть в любую точку города.
По генплану в жилом комплексе «Хутор» построят две общеобразовательные школы и два дошкольных учреждения, поликлинику, филиал банка, а также сеть магазинов продовольственных и промышленных товаров. Вблизи и на территории микрорайона сохранены высокие взрослые сосны. Эти деревья всегда называли «фабрикой чистого воздуха», дышать которым в таком городе как Гомель – настоящая роскошь.
Близ микрорайона расположены медицинские учреждения республиканского значения: «Научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», «Областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны», «Гомельская городская клиническая больница №3» и филиалы поликлиник для взрослых и детей.
Жилой дом КПД №59А, завоевавший почетную премию рынка недвижимости – это 10-этажная двухсекционная новостройка типовых потребительских качеств на 120 квартир, 116 из которых построено для граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий, остальные четыре – на общих основаниях. Как известно, по белорусскому законодательству застройщик таких проектов может взять себе лишь 5-процентную прибыль. Абсолютному большинству жильцов дома квадратный метр обошелся всего в Br631,85. Несмотря на это, застройщик приложил все усилия к тому, чтобы обеспечить нуждающихся не просто крышей над головой, а комфортной средой обитания – домом, в котором хочется жить.
Новостройка имеет самый высокий класс энергоэффективности. Зимой в ней будет тепло, а летом – прохладно. В каждой квартире установлен регулятор батарей и счетчики тепла: в течение отопительного сезона жильцы смогут сами корректировать температуру воздуха в квартире. При этом стоимость коммунальных услуг окажется гораздо ниже, чем в других панельных, и даже кирпичных домах.
В новостройке организована безбарьерная среда: установлены пандусы шириной 1200 мм с двухсторонним двойным ограждением. Дом оборудован грузопассажирским лифтом, способным поднимать до 1000 кг с нулевого уровня на любой этаж. Во дворе новостройки организован местный проезд, наружная парковка с местами для инвалидов и игровая площадка для детского досуга.
Дом был сдан в условленный срок – 10 июля 2017 года. На дату ввода объекта в эксплуатацию новостройка была укомплектована дольщиками в полном объеме. Дополнительных соглашений по договорам долевого строительства не заключалось – в кризисное время все квартиры были построены без доплат.
Такие успешные проекты были бы невозможны без опытного и амбициозного руководителя – директора УКС Гомеля Владимира Сеноженского, который прошел карьерный путь от простого монтажника 2-го разряда до директора главного государственного застройщика в Гомеле.
– Невозможно подняться по карьерной лестнице, не пройдя все ступени, – считает Владимир Владимирович. – Здесь нельзя выбрать более легкую дорогу или срезать путь. На каждой ступени моей профессиональной деятельности были свои трудности и успехи, на каждой из них я старался усвоить ценный опыт.
Премия Realt Golden Key в номинации «Персона года. Девелопер»– не первая награда, завоеванная Владимиром Сеноженским на строительном поприще. В 2015 году глава предприятия поощрен Почетной грамотой Министерства архитектуры и строительства за добросовестный труд и выполнение прогнозных показателей, а в прошлом году под его руководством УКС Гомеля стал победителем конкурса «За лучшее достижение строительной отрасли Беларуси» в номинации «Объект года» за реконструкцию набережной реки Сож,.
Владимир Владимирович занял пост директора УКС Гомеля в 2014 году и сразу определил для себя и своей команды важнейшую миссию – найти способ положительно выделиться среди конкурентов. Глава УКС имеет большой опыт работы, высокий уровень теоретических и практических знаний, способность в короткие сроки внедрить передовые разработки в практику предприятия, анализировать новую ситуацию рынка и оперативно на нее реагировать.
– Ярким примером для меня всегда служила миссия компании «Форд»: «Предоставление людям дешевого транспорта». Она перекликается с основной идеей Генри Форда: «Снабдить каждого работающего дешевым автомобилем». Эта миссия создала положительный имидж Форда в глазах общественности, как способного предпринимателя, и помогло Форду превратить крошечную компанию в гигантскую отрасль. Так, и в УКСе приоритетным направлением работы стало строительство жилья, доступного всем категориям граждан.
Предприятие не гонится за бешеной прибылью, поэтому работы в кризис у УКСа хоть отбавляй: с 2015 года застройщик ввел в эксплуатацию более 260 тыс. кв.м. жилья, а это 4239 квартир, ставших новым домом для тех, кто в нем нуждался.
– Судьба любого предприятия напрямую зависит от целей, поставленных руководителем. Если целью является только пополнение счета в банке, предприятие ждет в лучшем случае стагнация, – считает глава гомельского УКСа. – На данном этапе я вижу своей главной целью создание и управление эффективной командой, в которой каждый работник несет ответственность за общую цель, четко понимает свои задачи и стремится к развитию предприятия. Если эта цель будет достигнута, я буду считать свою компанию успешной, а миссию – выполненной.
По словам Владимира Сеноженского, строить людям комфортные и доступные дома ему помогает поддержка и забота, которую он ощущает у себя дома. Вот уже 20 лет Владимир Владимирович счастлив в браке, находит в нем вдохновение и опору. Надежный тыл, созданный его семьей, позволяет отдавать себя работе без остатка.
— Вы удовлетворены достигнутым?
— Полагаю, что нет. Покой, самодовольство и смакование прошлых побед — не мой удел. Я наметил для себя и своего предприятия новые рубежи, которые ждут своих покорителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девелопер года Владимир Сеноженский: «Если цель застройщика – пополнить счет в банке, то компанию, в лучшем случае, ждет стагнация»
В кризисное время, когда застройщики испытывают трудности на всех фронтах, УКС Гомеля стал лауреатом премии рынка недвижимости Realt Golden Key сразу в двух номинациях:...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии