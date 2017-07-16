Девелопер года Владимир Сеноженский: «Если цель застройщика – пополнить счет в банке, то компанию, в лучшем случае, ждет стагнация»

– Ярким примером для меня всегда служила миссия компании «Форд»: «Предоставление людям дешевого транспорта». Она перекликается с основной идеей Генри Форда: «Снабдить каждого работающего дешевым автомобилем». Эта миссия создала положительный имидж Форда в глазах общественности, как способного предпринимателя, и помогло Форду превратить крошечную компанию в гигантскую отрасль. Так, и в УКСе приоритетным направлением работы стало строительство жилья, доступного всем категориям граждан.

Предприятие не гонится за бешеной прибылью, поэтому работы в кризис у УКСа хоть отбавляй: с 2015 года застройщик ввел в эксплуатацию более 260 тыс. кв.м. жилья, а это 4239 квартир, ставших новым домом для тех, кто в нем нуждался.

– Судьба любого предприятия напрямую зависит от целей, поставленных руководителем. Если целью является только пополнение счета в банке, предприятие ждет в лучшем случае стагнация, – считает глава гомельского УКСа. – На данном этапе я вижу своей главной целью создание и управление эффективной командой, в которой каждый работник несет ответственность за общую цель, четко понимает свои задачи и стремится к развитию предприятия. Если эта цель будет достигнута, я буду считать свою компанию успешной, а миссию – выполненной.



