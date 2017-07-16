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Начато производство по делу о банкротстве "Мотовело"

17.07.2017 11:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Экономический суд Минска принял к производству дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО "Мотовело" и ввел на предприятии защитный период, сообщается в материалах Единого государственного регистра сведений о банкротстве.

Начато производство по делу о банкротстве "Мотовело"
© Sputnik Максим Блинов
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Заявление в суд было подано ОАО "Мотовело" по причине его устойчивой неплатежеспособности. Его имущество и недвижимость на общую сумму почти в 90 миллионов долларов находятся в залоге у банков. Ранее за банкротство "Мотовело" выступал его гендиректор и бывший мэр Минска Николай Ладутько, который отмечал, что необходимо создать другое предприятие, которое продолжит заниматься выпуском мототехники и велосипедов, но не будет обременено старыми долгами "Мотовело". Эти долги у завода появились в тот период, когда он находился в собственности у бизнесмена Александра Муравьева, недавно приговоренного к 11 годам колонии за финансовые преступления.

Как отмечается в материалах госрегистра, экономический суд Минска установил на ОАО "Мотовело" и назначил защитный период до 5 октября 2017 года. Также назначен временный управляющий. До начала октября предстоит определиться, начинать ли санацию предприятия или приступать к его ликвидации.

На момент подачи искового заявления в суд "Мотовело" было должно кредиторам по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, более 60 миллионов долларов, что почти в 1,9 раза превышает стоимость его активов. Денежные обязательства предприятия составляли примерно такую же сумму.

После решения Фрунзенского суда по делу Муравьева акции ОАО "Мотовело", приобретенные им как инвестором, отошли в собственность государства.

Фактически, "Мотовело" уже давно не занимается производством мотоциклетной и велосипедной техники, оно только сдает в аренду различные помещения. Сбытовая деятельность предприятия также давно прекращена.

После задержания летом 2015 года Муравьева по обвинению в мошенничестве, хищении и уклонении от налогов государство стало думать, что делать с его активами. В марте 2016 года ОАО "Мотовело" было преобразовано в ООО "Мотовелозавод", Николай Ладутько был утвержден в должности директора предприятия в начале июня 2015 года.

 
Теги: Минск
 
 
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На предприятии введен защитный период, в октябре суд решит, будут ли минский велозавод санировать или ликвидируют предприятие.

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