Банк «Москва-Минск» начал возвращать вклады «БСБ Банка»

Прием заявлений на возврат средств у клиентов «БСБ Банка» с 17 июля начинается в банке-поверенном «Москва-Минск».

Информация об этом размещена на сайте Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов .

Там сообщается, что вкладчики БСБ Банка могут обращаться в отделения «Москва-Минск» в Минске и Молодечно с паспортом и написать заявление на возврат средств, после чего их обязаны вернуть в течение 30 дней.

Если возникают проблемные ситуации (например, если изменились паспортные данные), гражданину необходимо обратиться в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.

Написать заявление о возврате средств клиенты «БСБ Банка» могут в течение двух лет.

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами прекращены.

После этого ЗАО «БСБ Банк» сообщил, что подчиняется решению Национального банка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям.

Банк «Москва-Минск» назначен поверенным, который с 17 июля будет выплачивать гражданам средства по депозитам.