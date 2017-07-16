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Банк «Москва-Минск» начал возвращать вклады «БСБ Банка»
17.07.2017 11:21 — Новости Экономики | БДГ
Прием заявлений на возврат средств у клиентов «БСБ Банка» с 17 июля начинается в банке-поверенном «Москва-Минск».
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Там сообщается, что вкладчики БСБ Банка могут обращаться в отделения «Москва-Минск» в Минске и Молодечно с паспортом и написать заявление на возврат средств, после чего их обязаны вернуть в течение 30 дней.
Если возникают проблемные ситуации (например, если изменились паспортные данные), гражданину необходимо обратиться в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.
Написать заявление о возврате средств клиенты «БСБ Банка» могут в течение двух лет.
Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об
После этого ЗАО «БСБ Банк» сообщил, что
Банк «Москва-Минск» назначен поверенным, который с 17 июля будет выплачивать гражданам средства по депозитам.
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Прием заявлений на возврат средств у клиентов «БСБ Банка» с 17 июля начинается в банке-поверенном «Москва-Минск».
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