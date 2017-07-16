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Лукашенко призвал ОДКБ думать о безопасности не только с военной, но и с политической точки зрения

17.07.2017 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 июля на встрече с главами МИД стран-членов ОДКБ, сообщает пресс-служба президента.


Фото пресс-службы президента

— Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов.

По словам Лукашенко, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов.

— Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене.

Президент призвал уделать внимание вопросам безопасности государств ОДКБ. «При этом не только с военной точки зрения, но и с политической», — сказал президент.

Александр Лукашенко считает, что расширяется география и сферы столкновений интересов как отдельных стран, так и целых коалиций, ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности. «Как следствие — множатся попытки нарушения баланса сил», — отметил глава государства.

Президент сказал, что договорился с министрами обороны и секретарями совбезов стран ОДКБ акцентировать внимание на борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, торговлей людьми и киберпреступностью.

Как сообщает БЕЛТА, генсек ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что сегодня особое беспокойство вызывает то, что «манипуляции вокруг региональных конфликтов и наращивание военной активности в Европе, ведущиеся там военные приготовления и насыщение оружием, военной техникой могут привести к нарушению стратегического баланса, что уже и происходит, деградации той системы межгосударственных отношений, которая удерживала мир от хаоса и мировых войн».

По мнению Хачатурова, флаг ОДКБ должен «более активно присутствовать в ходе дискуссий и принятия решений в международных организациях».

 
 
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При этом президент считает, что сегодня вырастает роль дипломатии для избежания "малейшей возможности силового решения спорных вопросов".

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