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Курсы валют: доллар и евро стали дешевле

17.07.2017 13:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусский рубль подорожал к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник 17 июля.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по итогам биржевых торгов:

  • доллар США — 1,9513 рубля
  • евро — 2,2331 рубля
  • 100 российских рублей — 3,3025 рубля

Таким образом, на торгах 17 июля доллар потерял более копейки и вернулся к значениям двухнедельной давности. На минувшей же неделе американская валюта била рекорды: доллар достигал максимальной с начала года стоимости.

Несколько подешевел в понедельник и евро, а российский рубль – наоборот, поднялся в стоимости.

Подешевели доллар и евро и на торгах Московской биржи: так, американская валюта опустилась до значения 59,34 российского рубля, а евро — до 67,96. Укрепление белорусского и российского рублей связано с возобновлением роста цен на нефть.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На первых валютных торгах недели доллар США потерял более копейки.

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