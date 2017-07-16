Курсы валют: доллар и евро стали дешевле

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусский рубль подорожал к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник 17 июля.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по итогам биржевых торгов:

доллар США — 1,9513 рубля

евро — 2,2331 рубля

100 российских рублей — 3,3025 рубля

Таким образом, на торгах 17 июля доллар потерял более копейки и вернулся к значениям двухнедельной давности. На минувшей же неделе американская валюта била рекорды: доллар достигал максимальной с начала года стоимости.

Несколько подешевел в понедельник и евро, а российский рубль – наоборот, поднялся в стоимости.

Подешевели доллар и евро и на торгах Московской биржи: так, американская валюта опустилась до значения 59,34 российского рубля, а евро — до 67,96. Укрепление белорусского и российского рублей связано с возобновлением роста цен на нефть.