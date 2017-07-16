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Курсы валют: доллар и евро стали дешевле
17.07.2017 13:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусский рубль подорожал к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник 17 июля.
Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по итогам биржевых торгов:
Таким образом, на торгах 17 июля доллар потерял более копейки и вернулся к значениям двухнедельной давности. На минувшей же неделе американская валюта била рекорды: доллар достигал максимальной с начала года стоимости.
Несколько подешевел в понедельник и евро, а российский рубль – наоборот, поднялся в стоимости.
Подешевели доллар и евро и на торгах Московской биржи: так, американская валюта опустилась до значения 59,34 российского рубля, а евро — до 67,96. Укрепление белорусского и российского рублей связано с возобновлением роста цен на нефть.
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На первых валютных торгах недели доллар США потерял более копейки.
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