«Кричевгрузавто» проходит процедуру санации. Такое решение принял 13 июля Экономический суд Могилевской области. Предприятие признано несостоятельным.





На июнь 2017 года в реестр требований кредиторов включены требования на сумму более 400,15 тыс. рублей, что составляет 51% от активов предприятия. Согласно анализу финансового состояния и платежеспособности должника, а также структуры баланса по состоянию на 31 марта 2017 года, предприятие имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса и его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, однако может быть восстановлена. Такой вывод сделал управляющий.

Причинами неплатежеспособности должника управляющий назвал наличие просроченной кредиторской задолженности, снижение объемов услуг по грузоперевозкам, оказываемых должником, низкая производственная, исполнительская дисциплина, нехватка оборотных средств.

По словам управляющего, с мая 2017 года предприятие вышло на безубыточную работу, и с августа 2017 года может начать рассчитываться с кредиторами. Срок санации предприятия установлен судом до 31 декабря 2018 года.

Открытое акционерное общество «Кричевгрузавто» зарегистрировано Могилевским областным исполнительным комитетом в 2000 году. Акционерами должника являются Могилевский областной исполнительный комитет (37,3% акций), СООО «Брествнештранс» (41,2% акций). Основной вид деятельности предприятия — перевозка грузов. На 1 июня 2017 года на «Кричевгрузавто» работал 31 человек.

Решение о признании предприятия банкротом приняли акционеры в начале этого года с согласия облисполкома и подали заявление в суд. Производство по делу об экономической несостоятельности «Кричевгрузавто» открыли 26 января .