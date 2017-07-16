Учения «Запад-2017» в сентябре этого года пройдут в Беларуси на шести полигонах, в них буду участвовать до 12 700 военнослужащих и 680 единиц боевой техники. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков в интервью ТАСС .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По словам министра, учения «Запад-2017» не являются ответом на усиление НАТО у границ Беларуси и России, хотя эти действия «вызывают естественную озабоченность со стороны руководства Союзного государства».

Равков рассказал, что практические действия органов военного управления и войск пройдут в Беларуси на шести полигонах — «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо», «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский», а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь.

— Что касается масштаба учения, то это самое крупное мероприятие совместной оперативной подготовки вооруженных сил двух стран.

Министр добавил, что участвовать в учениях будут до 12 700 военнослужащих.

— На территории нашей страны — около 10 200 военнослужащих, в том числе около 7200 от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники.

Равков отметил, что обвинения в адрес учений основаны на конъюнктурных домыслах. К ним он отнес опасения по поводу того, что российские войска могут остаться на территории Беларуси после учений, что они сами носят наступательный характер и направлены против стран Балтии и Польши.

— Договорились до того, что в ходе учения «предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши».

Министр считает, что распространяющие такие версии белорусские аналитики «не пользуются авторитетом даже у своих спонсоров».

Равков напомнил, что в 2016 году в Польше прошли учения НАТО «Анаконда», где участвовали 30 тысяч военнослужащих.

— При этом у нас учение «Анаконда-2016» не вызвало истерии, мы с пониманием относились к прошедшему учению. Что же касается содержания отрабатываемых вопросов на учении в Польше, то они имели ярко выраженный недружественный характер, и включали развертывание системы разведки, переброску войск к границе Республики Беларусь, отработку задач наступательной тематики. Так кому же необходимо проявлять обеспокоенность?

По словам Равкова, на «Запад-2017» в Беларуси ждут международных наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, международного комитета Красного креста, Украины, Польши, Литвы и Латвии — всего около 80 человек.

— Нам скрывать нечего. Тематика наших учений оборонительная. Это с одной стороны. С другой — уровень подготовки наших войск такой, что показ отдельных элементов учений только подчеркнет высокую боеготовность соединений и воинских частей региональной группировки войск (сил) и послужит предостережением некоторым политикам, делающим недвусмысленные политические заявления, приводящие к обострению напряженности в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности.

Министр добавил, что Беларусь естественным образом развивает диалог с НАТО, учитывая порядка 1200 километров общей границы со странами-членами альянса. В частности, в 2015—2016 годах Беларусь восстановила военные контакты с США и аккредитовали атташе по вопросам обороны.

— Поддержание диалога с США по вопросам международной и региональной безопасности является важным шагом с точки зрения снижения напряженности в регионе. Это находит понимание и поддержку у нашего стратегического союзника — Российской Федерации.