ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 1%

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Валовый внутренний продукт Беларуси за шесть месяцев текущего года увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщил Национальный статистический комитет республики.

Это первая оценка ВВП за первое полугодие 2017 года, проведенная комитетом.

"Объем ВВП в текущих ценах составил 47,3 миллиарда рублей (примерно 24,13 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 101% к уровню первого полугодия 2016 года", – говорится в сообщении Белстата.

При этом индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии текущего года составил 107% по отношению к такому же периоду 2016-го.

Как ранее сообщили в правительстве республики, в 2017 году экономика Беларуси сможет показать рост в 1,7%.

В 2016 году ВВП Беларуси упал на 2,6%, тогда как планировалось, что он вырастет на 0,3%.