Белорусская экономика за полгода выросла на 1%

Белстатом осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2017 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 47,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах вырос на 1% к уровню первого полугодия 2016 года. Индекс-дефлятор ВВП составил 107%.



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По данным Белстата, объем промышленного производства за январь-июнь вырос на 6,1% до 43,3 млрд рублей. Объем сельхозпроизводства сократился на 0,8% до 5,3 млрд рублей.

На прошлой неделе глава Минэкономики Владимир Зиновский, подводя итоги работы белорусской экономики за первое полугодие, отметил, что «хорошо сработала промышленность, из-за погодных условий мы не смогли собрать первым укосом те корма, которые ожидали, поэтому немного снизилось производство сельского хозяйства, чуть подросла торговля (и розничная, и оптовая)».

Власти Беларуси надеются по итогам 2017 года на прирост белорусской экономики на 1,7%. В январе-мае прирост ВВП был равен 0,9%, в январе-апреле — 0,5%, в январе-марте — 0,3%. До этого в течение двух лет белорусская экономика находилась в состоянии рецессии.

Международные финансовые институты в начале года предрекали снижении ВВП Беларуси на 0,5−1,5%.