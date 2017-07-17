Назначены новые послы Швеции и Исландии в Беларуси

Новым послом Швеции в Беларуси назначена Кристина Йоханнессон, сообщили БелаПАН в пресс-службе шведского МИД. К исполнению своих обязанностей Йоханнессон приступит 1 сентября.

До назначения в Минск она работала в представительстве Швеции при Евросоюзе в Брюсселе.

Йоханнессон работала также в генеральном консульстве Швеции в Санкт-Петербурге и в шведском посольстве в Москве. В Беларуси она сменила Мартина Оберга, который был в должности временного поверенного (с июля 2013 года), а затем посла (с апреля 2015 года). Он стал первым руководителем дипмиссии, аккредитованным после скандала между Минском и Стокгольмом в 2012 году.

Посольство Швеции в Минске закрылось 30 августа 2012 года. Этому предшествовало решение белорусских властей о непродлении аккредитации послу Стефану Эрикссону. Дипломата обвинили в деструктивной деятельности. В ответ на это шведские власти заявили, что не примут нового посла Беларуси, и рекомендовали двум сотрудникам белорусского посольства покинуть Стокгольм. В итоге функции посольства Швеции в Минске выполняло диппредставительство Эстонии, а белорусского в Стокгольме — посольство Латвии.

Весной 2013 года белорусская сторона приняла положительное решение относительно просьбы шведской стороны об аккредитации в Минске временного поверенного в делах Швеции в Беларуси.

После более чем 10-летнего перерыва в Беларуси аккредитован посол Исландии. 17 июля заместитель главы МИД Беларуси Олег Кравченко принял посла Исландии в нашей стране госпожу Берглинд Асгейрсдоттир по случаю начала ее дипломатической миссии в Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: mfa.gov.by

Стороны обсудили перспективные направления белорусско-исландского сотрудничества. Асгейрсдоттир вручила Кравченко копии верительных грамот.