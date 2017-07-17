ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВВП Беларуси за I полугодие вырос на 1%

17.07.2017 20:57 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Объем валового внутреннего продукта Беларуси в I полугодии 2017 года составил 101% к аналогичному периоду 2016 года (в текущих ценах BYN 47,3 млрд).

Согласно данным Белстата, индекс-дефлятор ВВП в январе-июне по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107%.

Объем промышленного производства в I полугодии  в текущих ценах составил BYN 43,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню I полугодия 2016 года. В разрезе видов деятельности наибольший темп роста промпроизводства зафиксирован в обрабатывающей промышленности  – 106,6%. В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за шесть месяцев превысил уровень I полугодия 2016 года. 

Индекс промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил по итогам шести месяцев 102,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 105,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,4%.

Напомним, что Всемирный банк прогнозирует Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорят в прогнозе также в Европейском банке реконструкции и развития: там прогнозируют рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель, прогнозирует, что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%.

По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем валового внутреннего продукта Беларуси в I полугодии 2017 года составил 101% к аналогичному периоду 2016 года (в текущих ценах BYN 47,3 млрд).

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусская экономика за полгода выросла на 1%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика