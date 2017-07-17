ВВП Беларуси за I полугодие вырос на 1%

Объем валового внутреннего продукта Беларуси в I полугодии 2017 года составил 101% к аналогичному периоду 2016 года (в текущих ценах BYN 47,3 млрд).

Согласно данным Белстата, индекс-дефлятор ВВП в январе-июне по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107%.

Объем промышленного производства в I полугодии в текущих ценах составил BYN 43,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню I полугодия 2016 года. В разрезе видов деятельности наибольший темп роста промпроизводства зафиксирован в обрабатывающей промышленности – 106,6%. В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за шесть месяцев превысил уровень I полугодия 2016 года.

Индекс промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил по итогам шести месяцев 102,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 105,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,4%.

Напомним, что Всемирный банк прогнозирует Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорят в прогнозе также в Европейском банке реконструкции и развития: там прогнозируют рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель, прогнозирует , что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%.