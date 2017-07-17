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ВВП Беларуси за I полугодие вырос на 1%
17.07.2017 20:57 — Новости Экономики | БДГ
Объем валового внутреннего продукта Беларуси в I полугодии 2017 года составил 101% к аналогичному периоду 2016 года (в текущих ценах BYN 47,3 млрд).
Согласно данным Белстата, индекс-дефлятор ВВП в январе-июне по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107%.
Объем промышленного производства в I полугодии в текущих ценах составил BYN 43,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню I полугодия 2016 года. В разрезе видов деятельности наибольший темп роста промпроизводства зафиксирован в обрабатывающей промышленности – 106,6%. В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за шесть месяцев превысил уровень I полугодия 2016 года.
Индекс промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил по итогам шести месяцев 102,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 105,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,4%.
Напомним, что Всемирный банк
По официальному прогнозу властей, по итогам этого года
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Объем валового внутреннего продукта Беларуси в I полугодии 2017 года составил 101% к аналогичному периоду 2016 года (в текущих ценах BYN 47,3 млрд).
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