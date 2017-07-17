ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти назвали желаемый рост ставок акцизов на топливо, алкоголь и сигареты в 2018 году

18.07.2017 06:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти Беларуси определились со своей налоговой политикой на подакцизные товары на 2018 год. Ставки приведены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», опубликованном на сайте Министерства финансов.


Фото: theinsider.ua

Согласно проекта документа, ставки акцизов на моторное топливо предлагается повысить на 10%.

Ставки акциза на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, планируется повысить в 2 этапа с текущих 527,37 рублей до 580,11 рублей за тонну, на бензин класса 5 — с 306,17 до 336,79 рублей.

Ставки акциза на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, предлагается повысить с 226,73 рублей до 249,4 рублей за тонну, на дизтопливо класса 5 — с 167,67 до 184,44 рублей, на дизель с метиловыми эфирами жирных кислот — с 38,6 до 42,46 рублей.

Что касается алкоголя и сигарет, то темпы роста ставок акцизов разнятся.

В частности, ставки акцизов на крепкий алкоголь предлагается повысить на 3,5% с 13,45 до 13,92 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в готовой продукции, на плодовые вина — с 11,07 до 11,46 рублей, вина натуральные и шампанские — на 7,5% с 80 до 86 копеек, слабоалкогольные напитки — на 7% с 10,47 до 11,2 рублей.

Ставки акцизов на пиво планируется увеличить на 2,8% с 35 до 36 копеек за 1 литр готовой продукции.

Проектом документа предусмотрено увеличение ставок акцизов на табачную продукцию на 15%.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставки приведены в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь", опубликованном на сайте Министерства финансов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Назначены новые послы Швеции и Исландии в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика