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Нацбанк дал дорогу блокчейну, Twitter шутит и иноризирует
18.07.2017 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Национальный банк Беларуси создал на основе технологии блокчейн информационную сеть, которая может использоваться для решения широкого спектра банковских и небанковских задач, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
© Sputnik Максим Богодвид
Пока сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация.
"Первым примером практического использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии. Белорусские банки в ближайшее время смогут воспользоваться такой возможностью", — отметили в Нацбанке.
Планируется, что следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг. Белорусская валютно-фондовая биржа планирует использовать блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках. "Использование сети блокчейн в Беларуси в настоящее время не предполагает сделок с виртуальными валютами. При этом концептуально не существует каких-либо ограничений на области применения блокчейна в сфере информационных технологий", — отметили в Нацбанке.
Информационная технология блокчейн получила широкое распространение с 2008 года. Отличительной особенностью блокчейна является децентрализованная структура сохранения идентичных во всей сети блоков информации, что обеспечивает встроенную устойчивость к ошибкам, отсутствие централизованного контроля и точек отказа. Информация, хранящаяся в сети блокчейн, прозрачна, так как общая база данных одновременно существует на всех компьютерах, входящих в сеть. Сохраняемые в ней записи публичны и легко проверяются. Сеть блокчейн не может быть разрушена, так как изменение даже единицы информации требует необходимости подмены информации во всей сети.
Эта новость вызвала живой отклик пользователей в соцсетях. В Twitter белорусы шутят о том, как сочетается внедрение новейших технологий с их реальной жизнью и обсуждают, будет ли Нацбанк "майнить эфир" (добывать виртуальную валюту — Sputnik).
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Регулятор создал сеть на основе технологии блокчейн, но сделок с виртуальными валютами не планируется. Белорусы шутят о том, как совмещаются высокие технологии с...
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