Брестский электроламповый завод делает ставку на интеллектуальный продукт

Предприятие с полувековой историей. Единственный в Беларуси завод, выпускающий электроламповую продукцию. Коллектив, доказавший свое право работать с ведущими мировыми брендами — «Philips», «General Electric», «Pila». С одной стороны, 1256 рабочих мест для города. С другой стороны — превалирующее производство «уходящей» продукции, которая все меньше котируется на рынке светотехники. Непростое финансовое положение и невысокая средняя зарплата работников. И все это — Брестский электроламповый завод, пишет «Вечерний Брест».





Какова стратегия предприятия? Какую нишу он намерен занять на сложном рынке светотехнической продукции? И не повторит ли судьбу заводов бывшего Союза, которые не выдержали конкуренции и прекратили существование?

«Психологическая отметка»

До недавнего времени более 65% в общем объеме продукции Брестского электролампового завода принадлежало лампе накаливания. Но уже в этом году ожидается снижение ее удельного веса до «психологической отметки» — ниже 50%.

На рынке светотехнической продукции лампа накаливания все больше сдает позиции. Лучший источник света для глаза человека, качество которого принято за единицу, она в то же время чрезвычайно энергоемкая: более 90% электроэнергии расходуется на тепло.

Хотя, как считают на заводе, окончательно списывать со счетов ее не стоит. Есть определенный круг покупателей. Производство здесь полностью модернизировали на уровне мировых стандартов. Кстати, это единственный из заводов бывшего Союза, который производит всю гамму лампы накаливания под маркой ведущих мировых брендов: Philips, Osram, General Electric.

Пилотный проект

В приоритете по замещению традиционной продукции — производство всей линейки светодиодных ламп. По одной из позиций брестские производители видят конкурентное преимущество перед Китаем и даже предпосылки для лидерства. Это светодидные линейные лампы, которые приходят на замену линейным люминесцентным лампам. Они потребляют электрической мощности вдвое меньше «предшественников». Пилотный проект будет реализован в пинском ОАО «Полесье». В нем должны быть заинтересованы не только предприятия, но и бюджетные организации (за исключением детских дошкольных учреждений и некоторых медучреждений). Тем более что завод готов в этом случае по льготной цене брать старые лампы на утилизацию. Брестский электроламповый в состоянии полностью обеспечить потребность внутреннего рынка Беларуси в светодиодных линейных лампах.

Лампы-«свечки» и «шары»

На днях на завод приедут китайские наладчики. Они помогут специалистам запустить линию по производству светодиодной филоментной лампы бытового назначения (с нитевидными светодиодами). К концу текущего года ожидается достойный конкурентный продукт, рассчитанный в основном на европейский рынок. Лучшие бригады, которые делали лампу накаливания, по сути на аналогичном оборудовании будут выпускать светодиодные лампы: «свечки» и «шары».

На вид и вес они такие же, как обычные лампы накаливания (отсюда название — «лампы прямой замены»). Только вместо вольфрамовой спирали — светодиодная нить. У них пока единственное «но»: цена в два раза выше. Но к концу года производители надеются выравнять цену. Продукция будет представлена во всех крупных торговых сетях.

Автомобили, автомобили…

«Мы не считаем, что только светодиодная лампа может замещать выпадающие объемы», — считает директор ОАО «Брестский электроламповый завод» Игорь КАЛЕДА.

Один из перспективных видов продукции — автомобильная лампа. После серьезной модернизации предприятие выпускает продукцию для автомобилистов. И теперь может предлагать ее не только для вторичного авторынка, но и для автомобильных заводов. Участившиеся командировки директора завода в Россию связаны с согласованием программы поставок автомобильной лампы.

Брестский завод входит в число мировых лидеров по производству стеклотрубки из бессвинцового стекла. Более 80% ее идет на экспорт. Экспортный потенциал специалисты завода хотят расширить за счет снижения себестоимости. Совместно с Philips разработан экспериментальный состав шихты, и сейчас новая трубка находится на испытании. Результаты будут уже в сентябре.

Наш собеседник — Игорь Каледа:

— Мы выстраиваем все производство, чтобы быть готовыми к любым изменениям на рынке. Если раньше перейти от лампы накаливания к светодиодным — это была, образно говоря, бездна, то теперь мы восприимчивы к инновациям.

— Но иногда вас упрекают: дескать 1,5−2 миллионов долларов, которые вы инвестируете в модернизацию, — это мало…

— Критерий оценки — это, прежде всего, рынок, грамотное ведение бизнеса. Можно вложить большие деньги — и не получить ожидаемого. Не имея доступа к большим деньгам, мы стремимся достичь эффекта при минимальных затратах. Главное — изготовить продукт, который востребован на рынке. А кредитные нагрузки могут сделать любой продукт бесперспективным. В прошлом году мы получили финансовую поддержжку из иннновационного фонда Брестского облисполкома — 7 млрд неденоминированных рублей. Это, помимо всего прочего, хороший сигнал для наших партнеров из Кореи, Германии, Китая.

— Есть ощущение, что предприятие отстает в сегменте уличного освещения…

— Мы были заточены под производство источников света. В условиях острой нехватки средств нельзя было упустить свои позиции. По этой причине закрываются ламповые заводы в СНГ.

Теперь будем развиваться в направлении уличного и промышленного освещения. Совместно со словацкой cветотехнической компанией ОМS создали новый проект — приступили к сборке всех видов светодиодных светильников для освещения больших и малых улиц, магистралей. Уже готовы предложить Бресту базовый светильник, который по эргономике, эффективности украсит любой город.

Более 50% промышленных предприятий освещается низкоэффективными источниками света, разработанными в 20-е годы прошлого столетия. И здесь нам тоже есть что предложить.

В целом, основной прирост объемов связываем не столько с источниками света, сколько с созданием систем освещения: от разработки светотехнического проекта до монтажа под ключ светотехнических систем на предприятиях и в организациях. Чисто на механическом производстве солидной добавленной стоимости не достигнешь. А здесь есть интеллектуальная составляющая. По этой теме будем сотрудничать с партнерами из Кореи, Китая, Германии. Это новое, но интересное для нас направление.

— Как бы Вы оценили путь, пройденный предприятием за полвека?

— Без преувеличения: сделали неимоверный шаг вперед. Технический, инженерный, производственный потенциал не поддается сравнению. Другие заводы бывшего Союза нам не конкуренты.

Брестский электроламповый завод в 1960-е годы планировался для нужд республики. Тогда нам не дали серьезных технологий, можно сказать, оставили на задворках. А в 90-х и вовсе началась распродажа оборудования. Была одна хорошая линия, японская, по производству автомобильных ламп — передали в Уфу. Лучшие венгерские линии продали в африканские страны. Считалось: это самый слабый завод в Союзе. Сегодня мы не хуже, а лучше любого завода на постсоветском пространстве. Потому что были многовекторными, работали с лучшими мировыми брендами Европы, Кореи, Китая. Это постоянная, непрерывная связь с лучшими техническими специалистами мира. Работники завода сегодня общаются с ними наравне.

— Что нужно знать рядовому потребителю при выборе осветительных приборов?

— К сожалению, светотехнический рынок Беларуси наводнен низкокачественной, а подчас и небезопасной светодиодной и традиционной продукцией. Более 90% продукции подлежит изъятию. К примеру, на территории Таможенного союза с 2012 года запрещено использовать любую светодиодную лампу, не выдерживающую требования по электромагнитной совместимости. Определенное количество таких ламп в комнате будет мешать работе электронных устройств, в том числе WI-FI. Недопустим коэффициент цветопередачи меньше 80. А такая продукция присутствует на рынке. Сертификаты на нее, как правило, получают вне территории РБ. Что касается нашей продукции, то она, прежде чем попасть на прилавок, проходит серьезные тестовые испытания. Поэтому надо понимать, что низкая цена — далеко не единственный и не главный критерий при выборе продукции.