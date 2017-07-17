Битва экспертов: цены на новостройки будут расти или упадут?

Юрий: На рынке есть спрос, есть предложение, и говорить о структурном дисбалансе не стоит.

В эконом-сегменте идет активное развитие панельного домостроения. Нынешний покупатель предвзято относится к обычным серым «панелькам». Это заставляет девелоперов уделять больше внимания качеству жилой среды, даже в самом доступном ценовом сегменте. Почти все, в том числе государственные застройщики, научились добавлять ярких красок индустриальным фасадам. Следующие в очереди на улучшение детские и спортивные площадки, планировочные решения, архитектура и инженерное оснащение. Модернизация неминуемо отражается и на качестве, и на цене «квадрата», превращая ранее простые «панельки» в нового и серьезного конкурента каркасно-блочным домам комфорт-класса.

Разнообразие предложения проектов комфорт-класса серьезно пострадало от сворачивания стратегии точечной застройки. Теперь только комплексный характер проектов удерживает их девелоперов на грани рентабельности и конкурентоспособности в глазах потребителей. Сегменты бизнес- и премиум-класса в нынешнем рынке теоретически могли бы иметь максимальную привлекательность для девелоперов благодаря своей высокой маржинальности на небольших объемах. Однако потребитель в этих классах жилой среды весьма осторожен и малоактивен. Именно этим можно в том числе обосновать «темные» фасады брендовых новостроек в знаковых местах столицы, введенных в эксплуатацию в последние два-три года.

Что касается спроса, то он сегодня основательно подкреплен кредитной поддержкой банков. В 2017 году — это тенденция № 1. Без этого рынок был бы совершенно другим.