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Делегация Европарламента впервые за долгие годы официально встретится с белорусскими депутатами
18.07.2017 12:12 — Новости Экономики | Tut.by
Находящаяся 18−19 июля в Минске делегация Европарламента проведет официальную встречу с депутатами Палаты представителей. По данным одного из европарламентариев Андрея Мамыкина (Латвия), это первый официальный контакт между законодательными органами за 14 лет.
В Минск приехали пять евродепутатов: поляк Богдан Здроевский (с 2014 возглавляет делегацию по Беларуси в Европарламенте), его заместитель в делегации Андрей Мамыкин, еще одна представитель Латвии из партии Зеленых Татьяна Жданок, лидер польского меньшинства из Литвы Вальдемар Томашевский и христианский демократ из Германии Михаэль Галер.
Они уже встретились с Владимиром Макеем, в планах — встречи в парламенте, в том числе в Палате представителей, Министерстве образования, ЦИК и с оппозицией.
Долгие годы официальных контактов между Европарламентом и нижней палатой белорусского парламента не было — евродепутаты не признавали Палату представителей легитимным органом. Ее членов не приняли в «Евронест» — парламентское измерение «Восточного партнерства», куда взяли депутатов из Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении и Молдовы, оставив белорусские места вакантными и предложив Минску разделить их поровну с оппозицией. От этого белорусские власти отказались.
У себя в фейсбуке Андрей Мамыкин
Европарламент известен своей более жесткой позицией по вопросу прав человека в Беларуси, чем Еврокомиссия. Последняя резкая резолюция была принята в
Тем не менее, Европарламент принимал и шаги в русле нормализации отношений с Беларусью. Так, в январе 2017 года евродепутаты
Нынешняя делегация интересна тем, что три из пяти ее членов — представители Литвы и Латвии — известны как сторонники более мягкой линии по отношению к России и Беларуси. Лидер ОГП Анатолий Лебедько в
После парламентских выборов 2016 года и появления оппозиции в Палате представителей, ряд стран ЕС, включая Польшу и Германию, возобновили официальные контакты с нижней палатой белорусского парламента.
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Европарламент известен жесткой позицией по вопросу прав человека в Беларуси. Долгие годы белорусскую Палату представителей там не признавали легитимной.
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