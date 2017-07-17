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Делегация Европарламента впервые за долгие годы официально встретится с белорусскими депутатами

18.07.2017 12:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Находящаяся 18−19 июля в Минске делегация Европарламента проведет официальную встречу с депутатами Палаты представителей. По данным одного из европарламентариев Андрея Мамыкина (Латвия), это первый официальный контакт между законодательными органами за 14 лет.


Богдан Здроевский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минск приехали пять евродепутатов: поляк Богдан Здроевский (с 2014 возглавляет делегацию по Беларуси в Европарламенте), его заместитель в делегации Андрей Мамыкин, еще одна представитель Латвии из партии Зеленых Татьяна Жданок, лидер польского меньшинства из Литвы Вальдемар Томашевский и христианский демократ из Германии Михаэль Галер.

Они уже встретились с Владимиром Макеем, в планах — встречи в парламенте, в том числе в Палате представителей, Министерстве образования, ЦИК и с оппозицией.

Долгие годы официальных контактов между Европарламентом и нижней палатой белорусского парламента не было — евродепутаты не признавали Палату представителей легитимным органом. Ее членов не приняли в «Евронест» — парламентское измерение «Восточного партнерства», куда взяли депутатов из Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении и Молдовы, оставив белорусские места вакантными и предложив Минску разделить их поровну с оппозицией. От этого белорусские власти отказались.

У себя в фейсбуке Андрей Мамыкин пишет, что с момента создания делегации Европарламента по Беларуси, она сделала лишь один официальный визит в Минск — в июне 2015 года. Но тогда контакта с Палатой представителей не было, с евродепутатами встретилась замглавы МИД Елена Купчина и представители Совета Республики — верхней палаты парламента. Сегодня уровень встреч выше, отмечает Мамыкин, и публикует селфи с главой МИД Беларуси.

Европарламент известен своей более жесткой позицией по вопросу прав человека в Беларуси, чем Еврокомиссия. Последняя резкая резолюция была принята в апреле 2017 года после разгонов акций протеста против декрета на тунеядство. В МИД Беларуси тогда раскритиковали резолюцию, добавив при этом: «Понимаем, что преодоление негативных антибелорусских клише требует времени и политической мудрости. Подождем…».

Тем не менее, Европарламент принимал и шаги в русле нормализации отношений с Беларусью. Так, в январе 2017 года евродепутаты проголосовали за отмену квот на белорусский текстиль.

Нынешняя делегация интересна тем, что три из пяти ее членов — представители Литвы и Латвии — известны как сторонники более мягкой линии по отношению к России и Беларуси. Лидер ОГП Анатолий Лебедько в комментарии «Радыё Свабода» заявил, что не ждет от них ценностной позиции, назвав, к примеру, Татьяну Жданок «спикером русского мира».

После парламентских выборов 2016 года и появления оппозиции в Палате представителей, ряд стран ЕС, включая Польшу и Германию, возобновили официальные контакты с нижней палатой белорусского парламента.

 
Теги: Минск
 
 
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Европарламент известен жесткой позицией по вопросу прав человека в Беларуси. Долгие годы белорусскую Палату представителей там не признавали легитимной.

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