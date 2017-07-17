Последняя статистика Белстат: промпроизводство, с/х и работа организаций

Национальный статистический комитет рассказал о финансовых результатах работы организаций, внешней торговле, промышленном и сельскохозяйственном производстве.

Организации - дебиторская и кредиторская задолженности сохраняются

Как сообщает Белстат, за январь – май 2017 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%.

Дебиторская задолженность на 1 июня составила 30,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,1 млрд рублей, или 23,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2017 года составила 40,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 7 млрд рублей, или 17,1% от общего объема кредиторской задолженности.

Внешняя торговля: растут и экспорт, и импорт

В январе – мае 2017 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 23 681,8 млн долларов, в том числе экспорт – 10 963,6 млн долларов, импорт – 12 718,2 млн долларов. К уровню января – мая 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121,8%, экспорт – 122,9%, импорт – 120,9%.

По итогам января – мая 2017 года экспорт товаров в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 3,1%, импорт – на 9,6% при росте средних цен экспорта на 19,2%, импорта – на 10,3%.

Сельское хозяйство: рост по всем фронтам

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 903,8 тыс. тонн, или на 2,5% больше, чем за первое полугодие 2016 г., молока – 3624,6 тыс. тонн (на 2,2% больше), сообщает статистика.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 860,5 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2016 г. увеличилось на 3%, молока произведено 3471,4 тыс. тонн, или на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июля численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,7%, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн голов (на 0,3% больше).

Промышленная продукция - производство растет

В первом полугодии 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 43,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню первого полугодия минувшего года.

Индекс промышленного производства за июнь 2017 года к июню 2016 года составил 106,6%, к маю 2017 года – 100,6%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за первое полугодие 2017 года превысил уровень первого полугодия прошлого года.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 21,2%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 17,2%), производстве химических продуктов (на 16,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 10,3%), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 10%), производстве электрооборудования (на 9,6%).